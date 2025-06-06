Прилететь бодрым: 5 полезных советов как выспаться в самолете

Многие пассажиры сталкиваются с трудностями при попытке уснуть в самолете. Но что, если мы скажем вам, что есть способы сделать это гораздо проще?

Сон в самолете часто превращается в мучение. Особенно, если это ночной рейс или ранний вылет. Казалось бы, самолет — отличная возможность доспать. Но как уснуть, когда вокруг шум, неудобное кресло и постоянно мешают соседи?

Просто расслабьтесь

Первое и главное правило — не заставляйте себя спать. Чем больше вы будете думать о том, что вам нужно уснуть, тем сложнее это будет сделать. Просто постарайтесь отдохнуть. Закройте глаза, послушайте музыку, почитайте книгу. Позвольте себе расслабиться, и сон придет сам.

Создайте свой ритуал

У каждого человека есть привычки, которые помогают настроиться на сон. Попробуйте имитировать свой обычный вечерний распорядок дня.

Дома мы принимаем душ, ухаживаем за кожей, надеваем чистую пижаму. В самолете это, конечно, невозможно. Но можно сделать что-то похожее: почистить зубы, протереть лицо влажными салфетками, увлажнить кожу кремом, надеть носки. Эти простые действия помогут вам почувствовать себя более комфортно и расслабленно.

Забудьте про наушники

Вместо обычных наушников используйте маску для сна со встроенными Bluetooth-динамиками. Такая маска не только защитит ваши глаза от света, но и позволит слушать музыку или аудиокниги, не мешая соседям. К тому же, маска намного удобнее наушников, особенно во время сна.

Чтобы настроиться на путешествие, скачайте подкасты о месте, куда летите. Так вы погрузитесь в атмосферу еще до приземления.

Выбирайте место у окна

Если есть возможность, выбирайте место у окна. Так вы сможете прислониться к стенке и не проснетесь, если вашим соседям понадобится выйти.

Скачайте полезное приложение

Существуют специальные приложения, которые помогают нормализовать цикл сна и избежать смены часовых поясов. Они напомнят вам о том, когда нужно избегать кофеина и когда принимать мелатонин. Это особенно полезно для тех, кто планирует спать в самолете и хочет проснуться бодрым.

Следуйте этим простым советам, и ваш сон в самолете станет намного приятнее. И помните: главное — это расслабиться и не заставлять себя спать. Тогда вы сможете прилететь в пункт назначения отдохнувшим и полным сил.