5 типов людей, которые обязательно должны быть в вашей жизни

В начале нового года многие ставят перед собой смелые цели, но, как показывают исследования, лишь немногим — около 8% — удается их достичь.

Это не говорит о том, что мы недостаточно амбициозны. Скорее, нам может не хватать поддержки со стороны окружения, которое могло бы вдохновлять на реализацию идей. Оказывается, общение с людьми, обладающими определенными качествами и мотивацией, существенно повышает вероятность достижения желаемого успеха.

Ключевым фактором успешной жизни является взаимодействие с другими людьми. Исследование, проведенное социальным психологом Дэвидом Макклелландом из Гарварда, показало, что круг общения определяет до 95% наших достижений или неудач. Кто-то будет тормозить прогресс, а кто-то — подталкивать к новым высотам.

Наличие этих пяти типов людей в вашем окружении позволит вам добиться большего, чем 92% населения планеты:

Наставник

Мы редко сами прибегаем к помощи опытного наставника. Поддержка ментора способна значительно ускорить продвижение к намеченным целям, и вы можете извлечь из этого бесценный опыт.

Это люди, которые уже добились успеха в реализации собственных планов и способны поделиться полезными советами, направляющими на верный путь. Они помогают расширить круг знакомств и открывают новые перспективы, связи, которые будут способствовать росту.

Наташа Койфман, основатель и руководитель NKPR Inc — известного агентства, предлагающего полный спектр услуг в сфере PR, настоятельно рекомендует обращаться к наставникам для достижения целей. «Наставник, если выбран хорошо, может стать главным секретным оружием. Их время и руководство — это самые ценные активы, которые наставник может дать вам», — отметила она в интервью.

Поэтому, если вы только начинаете свой профессиональный путь или просто нуждаетесь в поддержке, воспользуйтесь этой возможностью и будьте готовы учиться на опыте своего наставника.

«Человек-знак»

«Человек-знак» — это тот, чье одобрение необходимо для движения вперед. Критерии одобрения индивидуальны и зависят от поставленных целей. Кто бы ни был ваш «знак», одно остается неизменным: они — ключ к реализации вашей мечты. Их поддержка жизненно важна для воплощения желаемого в реальность. Время, проведенное с таким человеком, — это инвестиция в собственный успех.

Помощник

Помощник — важная фигура в нашей жизни. Это тот, кто готов разделить с вами часть ответственности. Это может быть супруг, преданный коллега или верный друг, искренне желающий вам успеха.

Помощники верят в нас даже больше, чем мы сами. Они знают ваши возможности и умеют вовремя подтолкнуть, когда появляется шанс. Для достижения успеха необходимо открыть им свои надежды и мечты. Они будут держать вас в тонусе и радоваться вашим достижениям на каждом этапе.

Коннектор

Часто говорят, что для увеличения шансов на успех необходимо расширять круг общения и устанавливать контакты с людьми, которые могут помочь. Коннектор может познакомить вас с нужным человеком. Рекрутеры оценивают не только резюме.

Согласно исследованиям, 70% тех, кто ищет работу, могут построить успешную карьеру благодаря связям. Коннекторы не просто открывают дверь, они помогают обойти ее вовсе.

Подопечный

Подопечный так же важен, как и наставник, и к этому всегда стоит стремиться. Даже если вы уже добились значительных успехов, передача опыта поможет развить ваши лидерские качества и усовершенствовать собственные навыки.

Махатма Ганди однажды сказал: «Живи так, как будто ты умрешь завтра. Учись так, как будто ты будешь жить вечно». Успешные люди никогда не отказываются от возможности учиться, независимо от того, как далеко они продвинулись. Они рассматривают каждое обучение как шанс для собственного роста.

Присмотритесь внимательнее к своему кругу общения, часто мы не замечаем, как определенные люди, незаметно способствуют нашему успеху и подталкивают к достижению целей.

Не следует забывать, что мы также можем стать важным человеком для других. Поддерживая, вдохновляя и делясь знаниями, мы помогаем не только им, но и себе, формируя позитивную атмосферу вокруг себя.

Так что в следующий раз, когда будете размышлять о своих целях и достижениях, посмотрите вокруг. Возможно, те самые люди, которые помогают вам продвигаться вперед, находятся ближе, чем вы думаете.