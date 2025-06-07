Как правильно наносить духи, чтобы аромат держался долго: малоизвестные советы

Важными для нанесения духов не только части тела, но и сам способ нанесения аромата

Духи плохо держатся? Причина не только в его качестве, но и в нанесении. Важную роль играет выбор точек пульсации, момент нанесения и даже тип кожи. О способах нанесения духов, благодаря которым аромат будет долго держаться, пишет Vogue.it.

Наносите парфюм сразу после душа

Аромат высвобождается более интенсивно, если наносить его сразу после душа или ванны на сухую, но все еще слегка влажную и теплую кожу. Для усиления аромата его можно дополнительно распылить на одежду.

Увлажните тело и нанесите духи

Сухая кожа буквально проглатывает аромат. Поэтому лучше увлажните кожу кремом или лосьоном перед духами. Затем распылите аромат на так называемые точки пульса: на запястьях, сгибах рук, шее и мочках ушей. В этих точках особенно сильно излучается тепло тела, поэтому интенсивнее проявляется аромат.

Пупок – хорошее место для нанесения духов

Одна из точек пульсации – пупок. Он нагревается особенно интенсивно, а это способствует раскрытию аромата.

Наносите духи не только на кожу.

Аромат лучше раскрывается на коже, но есть моменты, когда следует отдать предпочтение одежде – в случае повышенной чувствительности или интенсивного потоотделения. Лучше всего аромат содержат натуральные ткани – шерсть или хлопок. Но синтетика не только не фиксирует аромат, но и может его искажать.