Женщина-невидимка: почему вас не замечают мужчины и как это исправить

Есть женщины, которые словно светятся изнутри — их замечают, к ним тянутся, о них говорят. А есть те, кто будто бы присутствует в жизни мужчин на правах непонятно кого. Не потому, что им не хватает красоты или интеллекта, а потому что они энергетически не включены. С эзотерической точки зрения это означает: поле не излучает вибрации притяжения. Но есть практики, которые помогают «включить свет» и вновь стать видимой и счастливой в любви. Эзотерик Катерина Власова дала четыре совета, основанные на тонком понимании энергии.

Снимите энергетический запрет на любовь

Иногда невидимость — это не судьба, а внутренний обет. В прошлом или в роду могла быть история предательства, утраты, жестокой любви, после которой на тонком плане сформировался запрет: быть видимой — опасно. Этот энергетический щит может жить годами, незаметно, но надежно отгораживая от любви.

«Чтобы снять его, важно мягко вернуть себе право быть желанной. Один из способов — вечерний ритуал с розовой свечой. Зажгите ее в тишине и скажите вслух: „Я разрешаю себе быть видимой. Я возвращаю свою энергию любви. Пусть ее увидят те, кому она предназначена. Да будет так“. Положите руки на грудь и почувствуйте тепло, идущее изнутри. Повторяйте семь дней подряд, позволяя себе вновь занять место в пространстве любви», — говорит эксперт.

Создайте сильный астральный образ

Ваше тело может быть здесь, но астральный образ — едва различим, неоформлен, расплывчат. Именно его считывают окружающие — и если он блеклый, вас не «видят». Это происходит, когда долгое время не звучал смех, не было яркой одежды, не чувствовалось вкуса жизни.

Практика проста: представьте, какой вы хотели бы быть, если бы энергия текла свободно. Вообразите себя в деталях — походку, взгляд, манеру держать чашку. И проживайте этот образ. Не на публике — дома, наедине, в прогулке. Астральное тело начинает меняться, как только вы возвращаете себе ощущение и понимание себя — а следом и реальный человек.

Очистите и активируйте вторую чакру

Свадхистхана — энергетический центр в районе пупка — отвечает за чувственность, удовольствие, флирт, живость. Когда она заблокирована, женщина может быть доброй и заботливой, но в ней не будет желания. Мужчины это чувствуют мгновенно: ее не хочется касаться.

«Восстановить поток можно через телесные практики: делайте мягкие круговые движения тазом, стоя или сидя, принимайте ванны с теплой водой и эфирным маслом апельсина, старайтесь дышать как бы в эту точку, ощущая, как она наполняется лучистым приятным оранжевым светом. Тело проснется, как сад после дождя — и это почувствует каждый, кто окажется рядом», — утверждает эзотерик.

Верните себе право быть в центре жизни

Когда женщина все делает для других, но не заботится по-настоящему о себе, она словно сдвигает себя с главной сцены. Это состояние наблюдателя: вы рядом, но не в своей жизни. А мужчины замечают тех, кто живет в полную силу, а не просто присутствует.

Начните с малого. Разрешайте себе говорить «я хочу», даже в мелочах. Надевайте то, что радует. Смейтесь в голос. Будьте дерзкой, нежной, разной, главное — живой. И каждый день задавайте себе вопрос: «Чем я могу себя сегодня порадовать». Мужчины не притягиваются к внешности — они идут на вибрацию. Женщина, которая разрешает себе быть чувственной и желающей, становится магнитом. Видимость начинается внутри — именно там всегда зажигается свет, который улавливают другие.

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