Дефицит этих 3 витаминов повышает риск атеросклероза, инфаркта и тромбоза

Если в организме повышен уровень гомоцистеина, то это может спровоцировать опасные последствия для здоровья. Держать его под контролем помогают определенные витамины, объясняет эндокринолог Виктория Иванова.

Патологии сердечно-сосудистой системы могут развиваться из-за генетических особенностей, вредных привычек, неправильного питания, хронических заболеваний, пишет Doctorpiter. Кроме того, чтобы сердце и сосуды были здоровыми, необходимо много двигаться, поэтому врачи настоятельно рекомендуют заниматься спортом или хотя бы гулять каждый день.

Причиной плохого самочувствия также может стать дисбаланс витаминов и минералов, говорит врач-эндокринолог Виктория Иванова.

По словам врача, в организме может повышаться уровень токсичной аминокислоты, которая называется гомоцистеин. Это увеличивает риск инфарктов, инсультов и тромбозов, а также других патологий сердечно-сосудистой системы.

«Гомоцистеин — побочный продукт обмена белков. В норме он быстро превращается в безопасные вещества, но если есть недостаток определенных микроэлементов, то он накапливается в организме», — говорит врач.

Избыток гомоцистеина провоцирует:

повреждение и воспаление сосудов,

развитие атеросклероза,

повышение свертываемости крови, что приводит к тромбозам.

Нормы гомоцистеина:

Оптимально: < 7 мкмоль/л.

Погранично: 8–15 мкмоль/л.

Высокий риск: > 15 мкмоль/л.

Для того чтобы токсичная аминокислота превращалась в безопасные вещества, необходимы три витамина — В6, В9 и В12.

«Так, например, витамин В9, или фолиевая кислота, нужен для преобразования гомоцистеина в метионин — его безопасную версию. Если у вас не хватает этого микроэлемента, то нагрузка на сосуды растет, гомоцистеина становится всё больше, что чревато осложнениями», — поясняет врач.

Особенно важно контролировать гомоцистеин людям с сахарным диабетом, гипертонией, ИБС, деменцией, а также тем, кто курит.

Чтобы снизить гомоцистеин, а также избежать дефицита витаминов группы В, важно соблюдать несколько простых правил.

Правильно питаться. Так, витамином В9 богаты листовые овощи, брокколи, печень, яйца и бобовые, В12 много в рыбе, сыре и говядине, а В6 — в бананах, курице, картофеле и грецких орехах.

Не увлекаться кофе. От любимого напитка не нужно отказываться, главное, пить не более 3 чашек в сутки.

Бросить курить. Чем раньше, тем лучше. Эта вредная привычка вредит всему организму.

Меньше переживать. Когда мы нервничаем, надпочечники вырабатывают кортизол, который влияет на усвоение полезных витаминов и минералов.

Кстати

Многочисленные исследования доказывают, что высокий уровень гомоцистеина также связан с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона, остеопороза, терминальной стадии почечной недостаточности и даже с онкологией._