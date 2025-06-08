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Голливудский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в «Миссия невыполнима» 0 215

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2025
Kleo
Голливудский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в «Миссия невыполнима»

Артист самостоятельно выполняет почти все трюки в фильмах.

Голливудский актер Том Круз вновь установил рекорд. На съемках восьмой части блокбастера "Миссия невыполнима: Финальная расплата" 61-летняя звезда выполнил 16 опасных прыжков с парашютом, охваченным огнем. Именно этот экстремальный трюк обеспечил ему место в Книге рекордов Гиннесса.

На официальном сайте справочника отмечается, никто до Круза не решался на столь дерзкий каскадерский подвиг. Каждый прыжок начинался с выхода из вертолета, после чего парашют поджигался прямо в воздухе. После короткого полета актер сбрасывал горящий купол и раскрывал запасной – и так 16 раз подряд, без происшествий.

Сцена войдет в новую главу популярной франшизы, которая, по данным студии, станет ее завершением. Проект обещает удивить не только масштабами, но и уровнем реализма, который Круз традиционно обеспечивает лично – почти все сложные трюки он выполняет сам.

Для Тома это не первый рекорд: ранее он уже был отмечен за участие в самых кассовых фильмах, каждый из которых зарабатывал сотни миллионов долларов по всему миру. Однако прыжки с горящим снаряжением – это нечто совсем иное, даже по его меркам.

Премьера последней "Миссии" ожидается в 2025 году. Учитывая, сколько труда и риска вложено в съемки, зрителей ждет не просто очередной экшен.

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