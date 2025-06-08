Baltijas balss logotype

Какие украшения взять с собой в отпуск: подборка стилиста 0 393

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Какие украшения взять с собой в отпуск: подборка стилиста

Собираясь в отпуск, не забудь про аксессуары, которые подчеркнут твой стиль. Рассказываем, какие украшения станут идеальными спутниками в путешествии.

Что нужно обязательно положить в чемодан, отправляясь в отпуск? Стилист Екатерина Фомина собрала небольшую шпаргалку для тех счастливиц, кто находится в ожидании путешествия. Собираем отпускной ювелирный гардероб так, чтобы он не занимал много места, точно вписывался во все образы и поддерживал расслабленную атмосферу.

Браслеты

В новом сезоне на пике популярности, как это часто бывает, совершенно разноплановые варианты украшений. С одной стороны, широкие пластиковые браслеты – а лучше даже дуэт из пары таких браслетов на одной руке. Это идеальная отсылка к бохо, поэтому стоит поддержать настроение летящими юбками, блузами с воланами или сарафанами с этнической вышивкой.

С другой стороны, можно собрать компанию из тонких металлических браслетов-цепочек. Они могут быть разной ширины, а некоторые из них не возбраняется дополнить тематическими шармами и подвесками. Такие украшения подойдут к элегантным шелковым платьям, брюкам палаццо и шифоновым рубашкам.

Серьги-конго

Любимые многими (и нами, честно признаемся, тоже), серьги-конго – это просто магическая палочка-выручалочка для любого летнего отпускного образа. И не важно, собираешься ли ты гулять по тенистым улочкам старинных городов или загорать на морском берегу – изящные серьги-кольца добавят образу блеска и расставят нужные акценты.

Именно такая форма сережек лучше всего подойдет к прическе конский хвост или небрежному пучку – тому, что предпочитают в жару обладательницы длинных волос. Толщину и диаметр сережек-конго лучше подбирать исходя из индивидуальных черт лица. А вот в качестве металла остановиться на золотых оттенках, которые как нельзя лучше подчеркнут загар.

Цепочки разной длины

Различные комбинации цепочек идеально впишутся в расслабленную отпускную атмосферу. Для летних образов стоит выбирать тонкие цепи с разными видами плетения. А если раздумываешь над покупкой цепочки из драгоценного металла, то стоит отдать предпочтение прочным и долговечным плетениям – панцирь или бисмарк.

Открытое декольте платья или сарафана укрась комплектом из нескольких изделий, ярусами спускающихся вниз, причем каждый следующий ярус должен быть тоньше предыдущего. Тонкие цепочки также здорово подчеркнут и твои пляжные образы. Минимум одежды, загорелое тело и легких блеск металла – именно то, что нужно, чтобы оттенить природную красоту.

stil.png

Акцентный кулон

Такому кулону можно предоставить возможность невербально заявить о себе окружающим. А какую историю ты захочешь транслировать, зависит уже от настроения и ситуации. Это может быть личная информация о знаке зодиака, первая буква имени, а может быть, знак приверженности какому-то религиозному течению.

Это также может быть какой-то остромодный символ, который покажет твое знание текущей модной повестки. В новом сезоне это рыбки, керамические кувшинчики, цветы и крупные бусины неправильной формы. А может быть, ты захочешь остаться загадкой для собеседника и предпочтешь кулон с необычными фигурками, космическими мотивами или геометрическими формами. Знаем точно, что любая из этих вариаций будет классно смотреться с хлопковыми футболками и шортами и льняными сарафанами.

Украшения с жемчугом и перламутром

Морская тематика летом неизменно одна из самых популярных, поэтому советуем обязательно взять с собой украшения в этом стиле. Причем необязательна прямая отсылка – это могут быть, например, серьги с жемчугом, браслеты с шармами или популярные серьги-клевер с перламутровыми вставками, которые с помощью природного хайлайтера добавят лицу дополнительное сияние.

Если же хочется пофантазировать, то подойдет любая русалочья тематика: серьги-ракушки, большие кулоны с раковинами на шею. Словом, все то, что вдохновлено стилем Mermaidcore и мультиком «Русалочка», идет в дело.

Читайте нас также:
#мода советы стиль
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 335
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 508
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 450
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем
Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем 261

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 4
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 2
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 179
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 241
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
3
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 3 272
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 618
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 4
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 2
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео