Какие украшения взять с собой в отпуск: подборка стилиста

Собираясь в отпуск, не забудь про аксессуары, которые подчеркнут твой стиль. Рассказываем, какие украшения станут идеальными спутниками в путешествии.

Что нужно обязательно положить в чемодан, отправляясь в отпуск? Стилист Екатерина Фомина собрала небольшую шпаргалку для тех счастливиц, кто находится в ожидании путешествия. Собираем отпускной ювелирный гардероб так, чтобы он не занимал много места, точно вписывался во все образы и поддерживал расслабленную атмосферу.

Браслеты

В новом сезоне на пике популярности, как это часто бывает, совершенно разноплановые варианты украшений. С одной стороны, широкие пластиковые браслеты – а лучше даже дуэт из пары таких браслетов на одной руке. Это идеальная отсылка к бохо, поэтому стоит поддержать настроение летящими юбками, блузами с воланами или сарафанами с этнической вышивкой.

С другой стороны, можно собрать компанию из тонких металлических браслетов-цепочек. Они могут быть разной ширины, а некоторые из них не возбраняется дополнить тематическими шармами и подвесками. Такие украшения подойдут к элегантным шелковым платьям, брюкам палаццо и шифоновым рубашкам.

Серьги-конго

Любимые многими (и нами, честно признаемся, тоже), серьги-конго – это просто магическая палочка-выручалочка для любого летнего отпускного образа. И не важно, собираешься ли ты гулять по тенистым улочкам старинных городов или загорать на морском берегу – изящные серьги-кольца добавят образу блеска и расставят нужные акценты.

Именно такая форма сережек лучше всего подойдет к прическе конский хвост или небрежному пучку – тому, что предпочитают в жару обладательницы длинных волос. Толщину и диаметр сережек-конго лучше подбирать исходя из индивидуальных черт лица. А вот в качестве металла остановиться на золотых оттенках, которые как нельзя лучше подчеркнут загар.

Цепочки разной длины

Различные комбинации цепочек идеально впишутся в расслабленную отпускную атмосферу. Для летних образов стоит выбирать тонкие цепи с разными видами плетения. А если раздумываешь над покупкой цепочки из драгоценного металла, то стоит отдать предпочтение прочным и долговечным плетениям – панцирь или бисмарк.

Открытое декольте платья или сарафана укрась комплектом из нескольких изделий, ярусами спускающихся вниз, причем каждый следующий ярус должен быть тоньше предыдущего. Тонкие цепочки также здорово подчеркнут и твои пляжные образы. Минимум одежды, загорелое тело и легких блеск металла – именно то, что нужно, чтобы оттенить природную красоту.

Акцентный кулон

Такому кулону можно предоставить возможность невербально заявить о себе окружающим. А какую историю ты захочешь транслировать, зависит уже от настроения и ситуации. Это может быть личная информация о знаке зодиака, первая буква имени, а может быть, знак приверженности какому-то религиозному течению.

Это также может быть какой-то остромодный символ, который покажет твое знание текущей модной повестки. В новом сезоне это рыбки, керамические кувшинчики, цветы и крупные бусины неправильной формы. А может быть, ты захочешь остаться загадкой для собеседника и предпочтешь кулон с необычными фигурками, космическими мотивами или геометрическими формами. Знаем точно, что любая из этих вариаций будет классно смотреться с хлопковыми футболками и шортами и льняными сарафанами.

Украшения с жемчугом и перламутром

Морская тематика летом неизменно одна из самых популярных, поэтому советуем обязательно взять с собой украшения в этом стиле. Причем необязательна прямая отсылка – это могут быть, например, серьги с жемчугом, браслеты с шармами или популярные серьги-клевер с перламутровыми вставками, которые с помощью природного хайлайтера добавят лицу дополнительное сияние.

Если же хочется пофантазировать, то подойдет любая русалочья тематика: серьги-ракушки, большие кулоны с раковинами на шею. Словом, все то, что вдохновлено стилем Mermaidcore и мультиком «Русалочка», идет в дело.