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Какими полезными свойствами обладает земляника и кому точно нельзя есть эту ароматную ягоду 0 344

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Дата публикации: 08.06.2025
Dietology.pro
Какими полезными свойствами обладает земляника и кому точно нельзя есть эту ароматную ягоду

Земляника относится к семейству розовых. Это растение дает ароматные и сочные ягоды, отличающиеся ярким, запоминающимся вкусом. Растет земляника на низких кустах в умеренных климатических зонах Европы, Азии и Северной Америки. Сегодня ее можно вырастить на приусадебных участках и садах, раньше же он считалась исключительно лесной ягодой.

Чем отличается от клубники

Клубника и земляника выглядят похожими, основное же отличие между ними заключается в происхождении и внешнем виде ягод. У земляники ягоды мельче, с более ярким ароматом и меньшим количеством семян на поверхности, а клубника считается сортовым растением с крупными ягодами.

Какими полезными свойствами обладает земляника?

Ягода богата витаминами C, A, группы B, а также минералами – калием, магнием и железом. Еще она содержит антиоксиданты, способствующие укреплению иммунитета и замедлению процессов старения. Согласно некоторым исследованиям, земляника полезна для сердечно-сосудистой системы, с ее помощью улучшается работа пищеварения и активнее становится борьба с воспалительными процессами.

Можно ли детям давать землянику?

Детям ягода не противопоказана. Обычно ее начинают предлагать после введения прикорма, что происходит в период одного-двух лет. Но важно следить за реакцией ребенка на новые продукты и вводить ягоды постепенно. Перед первым употреблением рекомендуется хорошо промыть ягоды и удалить плодоножки.

Стоит ли есть землянику беременным?

Беременным женщинам землянику можно есть в умеренных количествах при отсутствии аллергии или индивидуальной непереносимости. Она полезна благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов, но важно соблюдать меру из-за возможных аллергенных свойств ягод.

Противопоказания

Несмотря на пользу, землянику не рекомендуется употреблять при наличии аллергии на ягоды или другие продукты семейства розовых – яблоки, груша, вишня, слива, миндаль, персик, малина и другие. Также следует избегать ее употребления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в острой стадии.

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