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Льняное лето: как носить удобную одежду и выглядеть стильно 0 359

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Дата публикации: 08.06.2025
womanhit
Льняное лето: как носить удобную одежду и выглядеть стильно

Льняная одежда — это не просто модная сезонная история (уже который год подряд, кстати), а настоящая стильная философия летнего гардероба. Кроме того, в жару это невероятно удобно: лен дышит, красиво мнется, благородно смотрится и делает образ одновременно расслабленным и продуманным. Но это не значит, что можно просто одеться в одежду из натуральной ткани с ног до головы — и выглядеть трендово. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как выбрать и носить льняные вещи этим летом.

Делайте ставку на актуальный крой

Забудьте про бесформенные туники и прочие балахоны: лен нынче носится в архитектурных силуэтах. «Обратите внимание на льняные костюмы с оверсайз-жакетом, брюки с высокой талией и защипами, платья-рубашки с поясом. Такой крой создает динамику и структуру», — объясняет эксперт.

Сочетайте лен с контрастной текстурой

Главная ошибка — сочетать льняные вещи с такими же. Чтобы не выглядеть слишком «натурально», добавьте в образ что-то современное: кожаные мюли, шелковый топ, прозрачные аксессуары, пластиковые или металлические браслеты. Сочетание фактур делает образ интереснее — лен в дуэте с сатином или даже денимом заиграет новыми красками.

Выбирайте цвет

Классический бежевый — вечная классика, но лен прекрасно держит и сложные оттенки. «В этом сезоне в моде оливковый, терракотовый, серо-голубой, винный, роза пепельная и белоснежный. Такие цвета придают ткани благородство и делают даже самую простую рубашку элементом стильного комплекта», — говорит стилист.

Добавьте аксессуары, чтобы «усложнить» простоту

Лен хорош своей минималистичной эстетикой, но требует поддержки: акцентная сумка, очки в яркой оправе, пояс с металлической пряжкой, крупные украшения. Особенно хорошо работают аксессуары в этно-стиле или ручной работы — они подчеркивают натуральность и индивидуальность.

Помните про правильный уход и утюг

Мятая фактура льна может выглядеть действительно шикарно, а может — небрежно. Используйте отпариватель, не пересушивайте ткань, гладьте чуть влажным. Или же обыгрывайте складки, добавляя к образу городскую небрежность — например, закатав рукава или надев льняной жакет на голое тело.

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