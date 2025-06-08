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«Никакая я не красивая!» Учимся принимать комплименты с достоинством 0 528

Люблю!
Дата публикации: 08.06.2025
womanhit
«Никакая я не красивая!» Учимся принимать комплименты с достоинством

Во все времена мужчины старались делать дамам комплименты. Неважно, коллега это, мама, супруга или просто случайная прохожая на улице. Не у всех они получаются изысканными. Красноречивостью сильный пол блещет не всегда, но важно правильно принимать и с гордостью «носить» любой комплимент. К сожалению, не у всех женщин это получается. Психолог Настя Сафина объяснила, почему многие смущаются в ответ на приятные слова в свой адрес и начинают отрицать свои достоинства, по сути обнуляя комплимент и сам знак внимания.

Почему мы не любим комплименты

«Большинство из женщин (я не говорю за всех) отвечают: „Да никакая я не красивая“. Или же, например: „Я только с косметикой красивая“. Или вообще: „Я жирная“ и прочее. Тем самым они как бы программируют себя на то, что они уродины», — рассуждает эксперт.

Подобная реакция родом из детства, когда формировалась наша самооценка и комплексы по поводу внешности. Стоило какой-то незнакомке сказать девочке, гуляющей во дворе: «Отойди, страшилка/грязнуля», отгоняя ее от своего чада в песочнице, как у ребенка тут же отпечатывались в памяти оскорбительные слова. Увы, почти все женщины даже во взрослом возрасте не могут избавиться от этих детских травм и продолжают считать себя некрасивыми, сосредотачиваясь на изъянах, а не на достоинствах.

Королевами не рождаются

Убрать эти установки сложно, но реально. Достаточно каждое утро и вечер произносить своеобразную «мантру», почти как героиня Татьяны Васильевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Можно совмещать ее с приятными уходовыми процедурами.

«На самом деле нет некрасивых людей, есть люди неухоженные. Каждый по своей природе красив и индивидуален. Подходишь к зеркалу, смотришь на себя, мажешь каким-нибудь кремчиком, лосьончиком, очень медленно под музыку и повторяешь себе: „Я красивая, я самая лучшая, я принимаю себя, я люблю себя“. И с такой улыбкой идешь дальше в мир и улыбаешься другим. То есть передаешь эту энергетику позитивную другим людям», — объясняет психолог.

После месяц-другого такой практики, вы будете воспринимать и нести себя не как Золушку, недостойную восхищения, а как королеву, к ногам которой каждый день сыплются все комплименты мира. В ответ на очередной знак внимания уже не захочется отнекиваться, возвращая комплимент его дарителю. Вы просто сложите его в «копилку», которая станет фундаментом для роста самооценки, и с гордо поднятой головой пойдете дальше.

womanhit

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#психология
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