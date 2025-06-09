Чего не хватает в организме, если «тянет» на чипсы, шоколад, мороженое

Непреодолимое желание съесть плитку шоколада и заесть ее соленым огурцом может настигнуть даже в 12 часов ночи. Но прежде чем бежать к холодильнику, давай разберемся, чего же на самом деле хочет твой организм.

Хорошая новость: в пристрастиях к странной еде нет ничего плохого. Не стоит бороться с этим желанием и тем более стыдиться его. Скорее всего, это сигнал, что твоему организму чего-то не хватает.

Для начала нужно научиться разделять два вида голода – эмоциональный и физический. Последний возникает, когда нашему организму нужна энергия, чтобы нормально работать. Это естественный голод, и он не вредит здоровью. Во время же эмоционального голода потребности в энергии у нас нет – мы заменяем едой наши переживания: принадлежность, расслабленность и чувство любви. Иногда в стрессовые моменты мы просто не знаем, как справляться с чувствами, поэтому прибегаем к самому простому способу – заполнить пустоту едой.

Психологи утверждают, что тяга к определенным продуктам говорит о психологических потребностях. Например, страсть к острому – желание добавить в жизнь перца, жесткие продукты (орехи, фрукты) – желание побеждать, тяга к сладкому – желание любить и быть любимыми.

Также стоит помнить, что иногда мы путаем голод с жаждой. Просто представь себе, что сейчас пьешь что-то жидкое. Будет ли тебе приятно? Если да, ответ очевиден.

Телесный голод подает знаки через ощущение пустоты в животе. Проявление же эмоционального голода – это ощущение комка в горле, сухость во рту, неспокойствие, желание съесть что-нибудь здесь и сейчас.

Перед тем как броситься запивать эскимо борщом, спроси себя: как на самом деле я себя чувствую? Смогу ли я дождаться перерыва и полноценно пообедать или конфету хочется сильнее, чем жить? Желание есть на эмоциональной почве – это показатель того, что ты себя запустила. Научись заново заботиться о себе, и таким способом ты уйдешь от употребления еды без физического голода.

Ничего не надо, кроме шоколада

Желание подсластить жизнь возникает, когда организм подвергается стрессу и хочет на ручки. В детстве родители часто баловали нас сладким и награждали шоколадкой за примерное поведение. Неудивительно, что теперь рука сама тянется за конфетой в трудные минуты. Сахар компенсирует то, чего нам не хватает – любви, работы, друзей, денег. Но иногда не хватает не только счастья, но и вполне прозаических калия, магния и танина. Замени десерты ягодами или горстью орехов. А еще – больше спи.

Стейк – посочнее и с кровью!

Если в кафе ты хочешь заказать полторы коровы, а на десерт предпочитаешь бедро зебры, то тебе определенно не хватает железа и витаминов группы В. Особенно страстно набрасываться на мясо ты можешь в период менструации, и это неспроста – именно витамины В являются основой физического здоровья и женской красоты, отвечают за хороший обмен веществ, энергообмен и правильное сжигание жиров. Их запасы лучше пополнять, употребляя морскую капусту, курицу или рыбу, зелень и черешню.

Хрустящий соленый огурррррчик

Не реагируй на шутки про беременность. Психологи считают, что кислые продукты активируют желание действовать. Но вполне возможно, что ты просто объелась сладкого и теперь организм пытается отрегулировать баланс с помощью соленого. Поэтому если очень хочется, то можно, ведь в соленых огурцах очень мало калорий. Для разнообразия попробуй еще кефир или смесь маринованных овощей. Таким образом в организм попадут полезные пробиотики, которые осчастливят пищевой тракт.

Свободу картошке фри!

Ты который месяц сидишь на диете и не позволяешь себе ничего жирного? Вот и получай. Полный отказ от жирной пищи – это не только не полезно, но и вредно. Жиры – строительный материал организма. Желание есть картошку фри может быть знаком того, что твой организм недополучает полезных жиров. Чтобы все же остаться в форме, но восполнить нехватку ненасыщенных жиров, съешь авокадо или печень трески, в которых содержатся кислоты Омега-3 – это лучшая пища для печени, почек, кожи и сердца.

Если ты мечтаешь о “Кока-Коле” или любых других газированных напитках, тебе, возможно, не хватает кальция. Им богаты брокколи, стручковые и бобовые, творог и кунжут.

В тортах – счастье!

А ты знала, что смешивание сладкой и жирной пищи вызывает привыкание? Сегодня тортик в качестве исключения, а завтра – потому что уже ломка без сладенького! Поэтому во время обеда лучше удержаться от десерта. А вот в качестве перекуса вполне можно позволить себе глюкозу и фруктозу. Нет, не торт. Альтернативой станут сухофрукты и спорт. Первые поберегут фигуру, а второй уменьшит потребность в желании есть сладкое. Непобедимая коллаборация!

Любой сыр – мышеловка

Мы позволяем себе неограниченное количество сыра, творога и йогурта, потому что молочные продукты являются важным источником кальция и белка. Но иногда перебарщиваем, ох как перебарщиваем. Питательные вещества молока и молочных продуктов не зависят от количества жиров – употребление менее жирной молочки доставит значительно меньше переживаний по поводу лишнего веса. А для тех, кто не переносит лактозу, есть альтернатива – твердые сыры грюйер и пекорино, а также безлактозное молоко.

Со вкусом бекона и лука

Чипсы – это вообще не еда, а обычный признак скуки. Когда твой мозг хочет развлечься, он заставляет тебя выбежать в соседний магазин за пачкой кальмаров, семечек или крекеров. Не вздумай! Развлеки балованную голову прогулкой, механической работой или чтением. Если это не помогло, выпей стакан минеральной воды – она нормализует обмен минералов и уменьшит желание есть. Все еще хочется чипсов?! Сделай три глубоких вдоха и выдоха. Согласно научному исследованию Университета Юты, это должно на 50% снизить желание съесть что-то вредное.

Пасту с песто!

Когда батарейки почти на нуле, наш организм требует углеводов. Большинство из тех, кто постоянно ест пасту, хлеб и выпечку – это люди, которые едят на эмоциональной почве, просто когда хочется наполнить желудок едой. Диетологи советуют: перед приемом пищи съедай салат – он немного утолит чувство голода и желание слопать ватрушку отпадет. Также вместо продуктов из пшеницы внеси в свой рацион другие зерновые культуры, такие как просо или гречку.

Еще 3 неожиданных желания

Если вдруг захотелось...

...чего-то холодненького

Если хочется есть лед или мороженое, даже когда на улице лютый мороз, значит, организму явно не хватает марганца. Попробуй лучше погрызть орехи, шпинат и голубику.

...закурить

Верный признак того, что в организме не хватает кремния (спасают бобы и семечки) или тирозина. Он содержится в арахисе, кунжуте и бананах.

...выпить кофе

Это не просто вредная привычка. Постоянное желание выпить чашку бодрящего напитка может говорить о дефиците серы в организме, который негативно сказывается на состоянии волос, ногтей и кожи. Пополнять запасы лучше с помощью брокколи, клюквы, белокочанной и листовой капусты.