Деменция в 45 лет: 4 типичных признака, которые должны насторожить

Лобно-височная деменция долгое время остается невидимой. Симптому появляются рано, из легко спутать с другими расстройствами. Теперь ученые нашли биомаркеры, которые могут помочь распознать болезнь еще до первых признаков.
Лобно-височная деменция (ЛВД) поражает людей в возрасте 45 лет и старше. Чисто симптомы появляются постепенно. Первые признаки включают заметные изменения в поведении или нарушения речи. В то же время память часто остается нетронутой в течение длительного времени. Диагностировать такую деменцию особенно трудно, сообщает echo24.de. Больные, как правило, очень молоды. Поэтому им часто ставят неправильный диагноз в течении многих лет.
Группа ученых из Калифорнийского университета провела исследование. Они проанализировали более 4 000 белков в спинномозговой жидкости больных. Некоторые из них могут служить ранними маркерами заболевания. Это позволит поставить диагноз даже до появления явных симптомов.
Деменция в 45 лет: симптомы и трудности диагностики
Лобно-височная деменция – наиболее распространенная форма слабоумия у людей моложе 60 лет. Она может проявляться с 45 лет. По данным Ассоциации фронтотемпоральной дегенерации (AFTD), до постановки точного диагноза проходит в среднем около 3,6 лет. Симптомы лобно-височной деменции легко спутать с другими заболеваниями. Например, с депрессией, шизофренией и биполярным расстройством.
Типичными признаками ЛВД являются:
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социальная расторможенность или неадекватное поведение;
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тяжелая апатия и отсутствие сопереживания;
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навязчивое или стереотипное поведение;
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заметные нарушения речи, такие как упрощенная речь или ломаные предложения.
Биомаркеры для ранней диагностики ЛВД
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, ученые проанализировали спинномозговую жидкость 116 пациентов. У них была ЛВД, которая передалась генетически. Они сравнили ее с образцами от 39 здоровых родственников. Ученые обнаружили специфические белки. Они известны как «белки-концентраторы». Именно они могут стать потенциальными биомаркерами. С их помощью можно будет диагностировать ЛВД на ранней стадии.
Состав проанализированных белков указывает на проблемы с регуляцией рибонуклеиновой кислоты (РНК). А также дефекты в связях между нейронами. РНК-регуляторные белки имеют решающее значение для правильного отбора генетической информации. Нейронные связи важны для коммуникации между нервными клетками.
Надежда на улучшение диагностики и лечения
Доктор Роуэн Салонер – ведущий автор исследования и профессор Центра памяти и старения UCSF. Он подчеркивает: «ЛВД поражает людей в самом расцвете сил. Она лишает их независимости. Если мы сможем обнаружить ЛВД на ранней стадии, то сможем оказывать пациентам поддержку».
С помощью выявленных белков время постановки правильного диагноза в будущем может значительно сократиться.
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