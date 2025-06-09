Деменция в 45 лет: 4 типичных признака, которые должны насторожить

Лобно-височная деменция долгое время остается невидимой. Симптому появляются рано, из легко спутать с другими расстройствами. Теперь ученые нашли биомаркеры, которые могут помочь распознать болезнь еще до первых признаков.

Лобно-височная деменция (ЛВД) поражает людей в возрасте 45 лет и старше. Чисто симптомы появляются постепенно. Первые признаки включают заметные изменения в поведении или нарушения речи. В то же время память часто остается нетронутой в течение длительного времени. Диагностировать такую деменцию особенно трудно, сообщает echo24.de. Больные, как правило, очень молоды. Поэтому им часто ставят неправильный диагноз в течении многих лет.

Группа ученых из Калифорнийского университета провела исследование. Они проанализировали более 4 000 белков в спинномозговой жидкости больных. Некоторые из них могут служить ранними маркерами заболевания. Это позволит поставить диагноз даже до появления явных симптомов.

Деменция в 45 лет: симптомы и трудности диагностики

Лобно-височная деменция – наиболее распространенная форма слабоумия у людей моложе 60 лет. Она может проявляться с 45 лет. По данным Ассоциации фронтотемпоральной дегенерации (AFTD), до постановки точного диагноза проходит в среднем около 3,6 лет. Симптомы лобно-височной деменции легко спутать с другими заболеваниями. Например, с депрессией, шизофренией и биполярным расстройством.

Типичными признаками ЛВД являются:

социальная расторможенность или неадекватное поведение;

тяжелая апатия и отсутствие сопереживания;

навязчивое или стереотипное поведение;

заметные нарушения речи, такие как упрощенная речь или ломаные предложения.

Биомаркеры для ранней диагностики ЛВД

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, ученые проанализировали спинномозговую жидкость 116 пациентов. У них была ЛВД, которая передалась генетически. Они сравнили ее с образцами от 39 здоровых родственников. Ученые обнаружили специфические белки. Они известны как «белки-концентраторы». Именно они могут стать потенциальными биомаркерами. С их помощью можно будет диагностировать ЛВД на ранней стадии.

Состав проанализированных белков указывает на проблемы с регуляцией рибонуклеиновой кислоты (РНК). А также дефекты в связях между нейронами. РНК-регуляторные белки имеют решающее значение для правильного отбора генетической информации. Нейронные связи важны для коммуникации между нервными клетками.

Надежда на улучшение диагностики и лечения

Доктор Роуэн Салонер – ведущий автор исследования и профессор Центра памяти и старения UCSF. Он подчеркивает: «ЛВД поражает людей в самом расцвете сил. Она лишает их независимости. Если мы сможем обнаружить ЛВД на ранней стадии, то сможем оказывать пациентам поддержку».

С помощью выявленных белков время постановки правильного диагноза в будущем может значительно сократиться.