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Как кошки связаны с нашей личностью: необычное исследование 0 2300

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Как кошки связаны с нашей личностью: необычное исследование

Каждый из нас хотя бы раз шутил о том, что его кот — его «копия»: независимый, требовательный к пространству, или наоборот — нежный, эмоциональный и немного меланхолический, но что, как за этим стоит не только интуиция, но и наука, попытаемся разобраться.

Издание Martha Stewart опубликовало обзор нового исследования, обнародованного в журнале PLOS ONE , которое еще раз подтвердило: наши пушистые друзья больше, чем просто животные. Они – эмоциональные отражения нас самих.

Черты, которые нас сближают

Исследование базировалось на психологической модели личности «Большая пятерка», определяющей пять основных черт характера:

  • Экстраверсия – активность, социальность.

  • Доброжелательность – эмпатия, покладистость.

  • Открытость к опыту – креативность, любопытство.

  • Добросовестность – ответственность, самодисциплина.

  • Невротизм - склонность к тревоге и эмоциональным колебаниям.

Более 3000 владельцев кошек прошли опрос, а их ответы сравнивали с поведением их любимцев. Результаты поражают, как оказалось, кошки отражают свои хозяева.

  • Хозяева с высоким уровнем невротизма имели кошек, которые чаще демонстрировали тревожное поведение, избегали контакта или были агрессивны.

  • Экстравертированные люди чаще имели кошек, которые любили быть на улице, проявляли игривость и открытость.

  • Добросовестные хозяева чаще имели спокойных, послушных кошек с хорошо сложившимися привычками.

Это говорит о том, что взаимодействие с животным – не только эмоциональная связь, но и взаимная адаптация, в которой кот не просто «существует рядом», а приспосабливается к психоэмоциональному полю своего человека.

Влияние хозяина

Многие воспринимают своих домашних любимцев как членов семьи. Они формируют с ними глубокие социальные связи. И если взаимодействие в семье влияет на поведение детей, почему это не может касаться животных. Действительно, кошки — хоть и не требуют выгула или дрессировки, как собаки — чрезвычайно чувствительны к интонации, распорядку дня, микроклимату в доме, а главное — к эмоциональному состоянию владельца.

Ваша психика – их мир

То, как вы ведете себя каждый день, как реагируете на стресс, как относитесь к себе — все это животное «считывает» не хуже психотерапевта. Если вы постоянно нервничаете, ссоритесь или пренебрегаете собственным сном и отдыхом, котик почувствует это и ответит.

Как это проявляется:

  • Изменения в привычках (отказ от еды, «хулиганство»)

  • Повышенная тревожность (мяуканье без причины, избегание контакта)

  • Апатия или агрессия

С другой стороны, кошка рядом со спокойным, уравновешенным, заботливым человеком, чаще становится открытым, здоровым и уравновешенным.

Ваше настроение — их покой. Ваша любовь – их безопасность. Ваши привычки – их стиль жизни. Поэтому, когда в следующий раз ваш кот устроит истерический забег по квартире или спрячется в шкафу — вспомните, возможно, это его способ сказать: «Эй, а как ты сегодня чувствуешь себя?».

Источник: tsn

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