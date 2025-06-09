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Какие сыры самые полезные для здоровья 0 406

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Дата публикации: 09.06.2025
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Какие сыры самые полезные для здоровья
ФОТО: Freepik

В первую очередь сыры ценят за приятный вкус и аромат. Но их преимущество и в том, что они помогают восполнить недостаток разных витаминов и минералов.

Чем полезны сыры

Большинство сыров — это высококалорийные продукты. Например, всего в 100 г чеддера примерно 400 ккал, а в такой же порции пармезана — 450 ккал. Но если следить за питанием и не налегать на продукт, можно сохранить фигуру и улучшить здоровье.

Натуральные сыры содержат витамины A, B, C, E, PP, а также кальций, калий, натрий, хлор, железо и фосфор. В продукте есть и триптофан — аминокислота, из которой синтезируется гормон счастья.

Какие сыры самые полезные

Диетологи уверены, что не все сыры одинаково полезны для организма. Например, плавленый относится к переработанным, так как при его изготовлении используются дополнительные технологии. К тому же в процессе в сыр могут быть добавлены разные сиропы, пряности и усилители вкуса, которые ухудшают здоровье желудка.

Чтобы не только наслаждаться вкусом продуктов, но и получать от них пользу, ешь эти сыры:

Моцарелла

Это один из самых популярных во всем мире сыров, который изготавливают из коровьего или буйволиного молока. Чаще всего моцареллу используют как один из ингредиентов салатов и горячих блюд, но ее можно подавать и как самостоятельную закуску.

Нежная моцарелла содержит много белка и кальция, а также натрий и витамин B12. В составе сыра есть и аминокислоты, которые необходимы для строительства мышц и регуляции работы нервной системы.

Фета и брынза

Технология производства этих сыров идентична. Разница только в том, что фету делают из овечьего молока, а брынзу — из коровьего или козьего.

В обоих сырах содержится много кальция и фосфора, которые укрепляют костные ткани и предотвращают развитие остеопороза.

Камамбер

Так называется ароматный французский сыр, в составе которого есть белая плесень. Камамбер довольно мягкий, но полностью его вкус раскрывается в горячем виде. Сыр можно запечь с дольками чеснока, хлебом и свежими фруктами.

Особенность камамбера в том, что он содержит витамины A и B12. В его составе также есть кальций, полезный для здоровья сердца и костей.

Сыр с голубой плесенью

Далеко не все могут оценить сложный вкус и аромат этого сыра. Но настоящие ценители качественных и изысканных продуктов знают, что сыр с голубой плесенью стоит своих денег.

Сыры с плесенью производятся по специальной технологии, которая позволяет сохранить полезные свойства всех ингредиентов. Поэтому продукт оказывает противовоспалительное действие, улучшает пищеварение, усиливает выработку гормона счастья и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Маасдам

Этот сыр получил свое название в честь городка в Голландии. Он имеет сладковато-ореховый вкус и содержит совсем немного соли. При том, что маасдам довольно жирный, он полезен, так как содержит кислоты, снижающие риск развития диабета второго типа.

В составе сыра есть цинк, полезный для иммунитета, и витамины группы B. Последние поддерживают работу нервной системы, поэтому особенно необходимы детям и пожилым людям.

Швейцарский сыр

Твердый швейцарский сыр изготавливают из молока коров, которые пасутся на определенной высоте и едят особые травы. Чтобы приготовить сыр, молоко подвешивают в большом чане над костром и медленно нагревают. Полученный творог отжимают и заслаивают.

Добавить в рацион швейцарский сыр стоит не только ради вкуса. Продукт содержит много натрия, который нормализует водный обмен между клетками крови и тканей. В сыре также есть минералы, белок и лизин, который уменьшает тревожность.

Творожный сыр

К группе творожных сыров относят рикотту и домашние сыры из овечьего и козьего молока. Для изготовления продукта используют сыворотку. Жирность продукта зависит от ингредиентов, но чаще всего она ниже, чем у сливочных сыров.

Если добавить творожные сыры в рацион, можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта и получить разные минералы. Осторожнее с продуктом стоит быть людям, у которых диагностирована непереносимость лактозы или есть гастрит.

Сулугуни

Это рассольный сыр из Западной Грузии, который очень популярен в странах СНГ. Нежный сыр изготавливают из коровьего, буйволиного, козьего и овечьего молока.

В составе сулугуни много животного белка, витаминов A и B, кальция и аминокислот. Если регулярно употреблять сулугуни, укрепятся зубы и кости, снизится риск развития атеросклероза и наладится работа репродуктивной системы.

Манчего

Это испанский сыр, изготовленный из овечьего молока, поэтому в нем чрезвычайно низкое содержание лактозы, что делает его хорошим выбором для людей с чувствительностью к этому компоненту.

Козий сыр

Может быть хорошим вариантом для людей, которые плохо переносят сыр из коровьего молока. Потому что белок казеин, который содержится в козьем сыре, не вызывает воспалительных эффектов, как в других видах молочных продуктов. Козий сыр также содержит много селена — питательного вещества, которое помогает защитить организм от воспаления.

Чеддер

Многие сыры чеддер в продуктовых магазинах подвергаются интенсивной обработке, поэтому, покупая их, нужно помнить о совете по выбору органического сыра, чтобы он имел меньшее содержание натрия. Нужно выбирать жирный чеддер, который содержит больше витамина К, чем сыр с пониженным содержанием жира.

Пекорино Романо

Итальянский сыр, изготовленный из овечьего молока, богатый конъюгированной линолевой кислотой, которая способствует уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сердца.

Пармиджано Реджано

Итальянский сыр, но, в отличие от пекорино романо, он изготавливается из сырого коровьего молока, а не из овечьего. Имеет высокое содержание жирорастворимых витаминов, в частности A, D, E и K.

Брынза

Менее калорийный, чем большинство других сыров, поэтому это хороший вариант для тех, кто имеет целью похудение. Вкусно поверх салатов, на макаронах или в сочетании со сладкими элементами.

Домашний творог

Содержит больше белка, чем большинство других сыров, с 8 граммами питательных веществ на порцию. Творог можно добавлять в смузи, сверху на фрукты и мюсли или даже использовать как заменитель сметаны в несладких блюдах.

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#сыр #полезная еда
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