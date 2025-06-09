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Летний уход за кожей лица: 5 главных принципов 0 232

Люблю!
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Летний уход за кожей лица: 5 главных принципов

Летний уход за кожей лица отличается от зимнего: меняются приоритеты, этапы, текстуры. Рассказываем, как выстроить бьюти-рутину с учетом сезонных особенностей - и не прогадать.

1. Очищайте кожу в несколько этапов

Если в холодное время года самым важным этапом ухода является увлажнение, то в теплое – очищение. Это и не удивительно, ведь летом намного больше факторов, которые могут провоцировать акне и комедоны: пот, пыль, использование санскринов в течение дня.

Летом очищение кожи должно состоять из нескольких этапов. Косметологи рекомендуют начинать с гидрофильного масла, нанесенного на сухую кожу, помассировать лицо, затем умыться с теплой водой. Масло лучше всех прочих типов средств растворяет солнцезащитные продукты, водостойкий макияж и кожный себум, поэтому его рык стоит использовать для всех типов кожи, включая жирную.

Далее обязательно умыться с очищающим средством – пенкой или гелем. Если на лице остались следы декоративной косметики, уберите их мицеллярным лосьоном. Теперь, когда кожа очищена от загрязняющих факторов, протрите ее балансирующим тоником.

2. Не злоупотребляйте скрабами

Механическое воздействие на кожу может сделать ее более чувствительной, усилить восприимчивость к солнечному излучению. Вместо механических скрабов и электрических щеток для умывания, летом лучше выбирать мягкие энзимные пилинги – и не чаще двух раз в неделю.

3. Выбирайте легкие увлажняющие текстуры

Летом отдавайте предпочтение увлажняющим кремам, флюидам, эмульсиям и сывороткам на водной основе, которые не забивают поры, быстро впитываются и не ощущаются на коже даже в жаркую погоду.

Выбирая летний увлажняющий уход, обращайте внимание на состав: хорошо, если он содержит церамиды и пребиотики, восстанавливающие барьерные функции кожи, коллаген и гиалуроновую кислоту, увлажняющие и поддерживающие кожу в тонусе.

Для дополнительного увлажнения в течение дня можно использовать термальную воду, сыворотки в спреях и тонизирующие мисты: они освежают кожу, насыщают ее витаминами и при этом не образуют пленку, которая препятствует клеточному дыханию.

4. Используйте антиоксиданты вместо кислот

Лето – не повод отказываться от активов в уходе, однако важно применять их с осторожностью. Несмотря на то, что при ежедневном нанесении санскринов разрешается использование любых косметических веществ, лучше не рисковать и не пользоваться кислотами в больших концентрациях, а также не начинать вводить средства с ретинолом в летний период. Вместо этого косметологи предлагают отдавать предпочтение более деликатным антиоксидантам: витамину С, ниацинамиду (витамину В), экстракту женьшеня.

5. Правильно защищаться от солнца

Не секрет, что в период интенсивного солнечного излучения обязательно использовать санскрины. Но мало кто знает, как важно обновлять их в течение дня – особенно на проблемных участках, склонных к пигментации!

Если вы проводите время на свежем воздухе, раз в четыре часа освежайте защиту при помощи солнцезащитного стика. Для пляжного отдыха и путешествий в жарких странах действуют другие правила: желательно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, причем в идеале – предварительно смывать прошлый слой мицеллярной водой.

Использование санскринов не только обережет от ожогов и появления пигментации, но и послужит профилактикой фотостарения, поэтому важно не относиться к этому этапу легкомысленно.

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