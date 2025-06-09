Оголяем ножки: какие шорты будут модными этим летом

Лето уже стартовало, а значит пора выбрать шорты, в которых вы проведете этот сезон. Рассказываем, какие модели будут самыми трендовыми в 2025 году.

Шорты — неотъемлемая часть летнего гардероба на каждый день, однако найти подходящую пару может быть совсем не просто. Во-первых, мода постоянно и довольно драматично меняется: в один год популярными будут короткие модели, в другой — длинные, а в третий — среднее арифметическое от предыдущих вариантов. К тому же, не очень постоянны и тренды на материалы. Если хотите приобрести актуальные шорты, знакомим вас с главными вариантами этого весенне-летнего сезона.

Шорты в полоску в пижамном стиле

Шорты в полоску, отдаленно напоминающие комфортную пижаму, уже были в тренде в прошлом году, а в 2025 к ним добавились и полноценные «пижамные» брюки. Они набрали популярность благодаря своей удобности и универсальности: легко вписываются одновременно в повседневные и спортивные образы, сочетаясь и с футболками, и с красивыми топами, и даже с блузками. Выбирайте любой понравившийся цвет полоски — голубой, зеленый, розовый или сливочно-желтый — и любую приглянувшуюся длину, потому что популярными будут все подобные модели.

Бермуды

Удлиненные и немного строгие шорты-бермуды идеально подойдут для сотрудницы офиса с дресс-кодом или просто для любительницы делового стиля в одежде. Такой вариант будет лучше всего смотреться со строгими рубашками, воздушными блузками, а также костюмным объемным жакетом. Дополнить образ с такими бермудами можно элегантной жесткой сумкой и обувью: лоферами, туфлями на небольшом каблуке или однотонными белыми кедами.

Вязаные шорты

Вязаные вещи, в числе которых кроше-топы, платья, а также панамы, в этом году очень популярны. По этой причине совсем не удивляет, что среди них нашлось место и для ярких коротких шортов крупной вязки. Особенно органично они впишутся в подготовленный для отпуска гардероб — их можно сочетать с верхом от купальника по дороге на пляж или с легким, но красивым топом во время прогулки по набережной. В общем и целом, в определенных сочетаниях он подойдет и для городской повседневной моды, если вы предпочитаете более яркие образы.

Шорты-баллоны

Женственные и объемные шорты-баллоны, как и юбка похожей формы, тоже остаются одним из актуальных вариантов на лето этого года. Чаще всего они имеют довольно короткую длину и ограниченный набор цветов: нейтральные или пастельные. Они подойдут вам, если предпочитаете очень женственный и нежный стиль, однако стоит учитывать и один существенный минус этой модели. Из-за своей формы и объема они могут визуально увеличивать и утяжелять зону бедер, поэтому подойдут не всем.

Велосипедки

Любимая модель одних и ночной кошмар других — велосипедки снова активно попадают в списки актуальных трендов. На этот раз модными считается модель до середины бедра, которую фэшн-инфлюенсеры сочетают с другими спортивными вещами: спортивными топами и футболками, свитшотами и худи, а также одним из главных хитов сезона в мире аксессуаров — бейсболками. Так что велосипедки станут приемлемой опцией для всех, кто предпочитает спортивные образы.