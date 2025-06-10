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Чтобы суставы не скрипели, а кожа сияла: 5 продуктов с коллагеном, которые омолаживают организм 0 950

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Дата публикации: 10.06.2025
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Чтобы суставы не скрипели, а кожа сияла: 5 продуктов с коллагеном, которые омолаживают организм

Коллаген называют «белком красоты», ведь он отвечает за гладкую сияющую кожу, крепкие волосы и ногти Если хочется молодости извне, нужно начинать изнутри. Следует есть продукты, которые будут омолаживать организм на клеточном уровне, тогда он отблагодарит энергией, красотой и крепким здоровьем.

Коллаген называют «белком красоты», ведь он отвечает за гладкую сияющую кожу, крепкие волосы и ногти. А еще этот белок является основой для здоровья кожи, крепких костей и гибких суставов. Наш организм вырабатывает коллаген самостоятельно, но уже после 20 лет его синтез ежегодно уменьшается примерно на 1%. Поэтому, если хочется иметь гладкую кожу, сильные мышцы и не слышать хруста в коленях, стоит обратить внимание на свое питание. Рассказываем, ссылаясь на ресурс meta.ua, какие продукты с содержанием коллагена помогут телу дольше оставаться молодым и сильным.

Какие продукты содержат больше всего коллагена: омолаживают организм на клеточном уровне

Костный бульон можно считать настоящим эликсиром для суставов. Горячий, насыщенный бульон из костей — это мощный источник природного коллагена. Его регулярное употребление способствует восстановлению суставов, укрепляет кости, возвращает коже упругость и сияние. Идеальный вариант — холодец или концентрированный мясной отвар.

Желатин. Это фактически обработанный коллаген, полученный из хрящей и костей. Добавьте в меню домашние желе, панакоту или заливные блюда и получите мощную поддержку для суставов и кожи. Однако следует знать: покупные сладости часто содержат избыток сахара, поэтому лучше готовить десерты самостоятельно.

Рыба поможет сохранить кожу гладкой и ровной. Лосось, треска, тунец и скумбрия — это не только омега-3, но и мощный источник коллагена, особенно много белка содержится в коже и косточках. Чтобы извлечь максимум пользы, готовьте бульоны из рыбных наборов или употребляйте рыбу со шкуркой.

Мясо. Хотя в самом мясе коллагена немного, именно хрящи и шкурка содержат достаточное количество белка. Курятина, говядина, свинина, в тушеном виде или в виде рагу, отлично поддерживают уровень белка молодости и красоты. А овощи с содержанием витамина С помогут лучше его усвоить.

Яйца. Небольшое количество коллагена содержится в оболочке под скорлупой яйца. Поэтому вареные яйца — это лучший вариант, чтобы пополнить запасы коллагена. А еще яйца богаты белоком и жирными кислотами, которые стимулируют синтез коллагена в организме.

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#полезная еда #здоровье
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