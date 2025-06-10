Где хранить самые популярные соусы и сладости: в холодильнике или в шкафчике? эксперты поделились своим мнением.

Где хранить соевый соус?

Соевый соус – популярная приправа, которая есть на кухне у большинства людей. Однако выясняется, что многие из нас хранят свой соевый соус неправильно. Соевый соус лучше хранить в холодильнике — холод помогает дольше сохранять вкус, утверждают эксперты.

Соевый соус лучше хранить в холодильнике — холод помогает дольше сохранять вкус, утверждают эксперты.

В то время как многие, скорее всего, держат соевый соус в кухонном шкафу наряду с другими необходимыми продуктами, эксперты предупредили, что это может испортить соус. Эксперты отметили: «Приправы обычно находятся в шкафах; однако большинство из них следует хранить в холодильнике после открытия. Соевый соус часто считают базовым продуктом для шкафа. Однако после открытия его следует хранить в холодильнике, чтобы сохранить вкус».

Где хранить майонез?

Эксперты добавили, что, хотя соевый соус и должен храниться в холодильнике для сохранения вкуса, майонез и песто также требуют охлаждения, но по другой причине.

«Майонез следует хранить в холодильнике после открытия, чтобы предотвратить рост бактерий, наряду с открытым песто, соленьями и вареньем», – заявили специалисты.

Где хранить шоколад?

Кроме того, эксперты высказались по поводу споров о том, где хранить шоколад – в шкафу или в холодильнике. Эксперты сказали: «Существует аргумент, что в магазинах шоколад хранится на полках, но это еще не всё. Жаркая погода может затруднить хранение шоколада из-за риска таяния, однако хранение его в холодильнике может повлиять на вкус из-за так называемого сахарного налета – это когда сахар перекристаллизовывается, вызывая конденсацию на поверхности. Это, в свою очередь, приводит к впитыванию влаги сахаром, которая затем испаряется и может оставить пыльный слой».

Такой результат может сделать охлажденный шоколад непривлекательным для некоторых, но в конечном итоге это вопрос выбора, отметили они.

Наука показывает, что продукты, которые не хранятся в холодильнике, имеют меньший срок годности, чем их аналоги, хранящиеся при комнатной температуре, и, поскольку часто это скоропортящиеся товары, они могут быть подвержены риску роста бактерий при неправильном хранении. Легко сказать: читайте инструкции производителя, но когда речь идет о продуктах без четкой маркировки, таких как свежие овощи, холодильник, как правило, является лучшим вариантом для обеспечения долговечности».

Где хранить оливковое масло?

Хотя многим нравится держать оливковое масло рядом с плитой для удобства, эксперты предупредили, что это может ускорить прогоркание жидкости. Вместо этого они советуют хранить его в прохладном, темном месте. «Хранение оливкового масла в шкафу вдали от света, тепла и кислорода поможет продлить его срок службы и предотвратить слишком быстрое порчу», — объяснили эксперты.

В отличие от вина, оливковое масло не становится лучше со временем – поэтому не стоит хранить его годами.

«После открытия бутылки масло подвергается воздействию кислорода, что приводит к его порче», — добавили эксперты. «Для максимального вкуса и пользы для здоровья используйте в течение пары месяцев».