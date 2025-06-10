Никогда не одалживай посуду! Это может навлечь беду...

В течение многих веков человечество верит в разные приметы и суеверия. Они так крепко вошли в нашу жизнь, что мы порой даже сами не можем объяснить, почему так полагаемся на них.

Особенно много примет указывают на то, что нельзя держать у себя дома чужие вещи.

Считается, что чужая посуда — это всегда к несчастью. Дело в том, что дом — это крепость, которая зачищает от неприятностей внешнего мира.

Когда ты приносишь в свое жилище чужую вещь, ты нарушаешь энергетику дома.

Говорят, что использование чужой посуды может навлечь неприятности, способствовать порче и сглазу. Поэтому старайся не отдавать собственную посуду, а также быстрее возвращать ту, которую тебе дали. Чем дольше чужие тарелки у тебя — тем хуже ты будешь себя чувствовать.

Чужая чашка в доме — соперница, любовница у мужа, тайные связи на стороне. Внимательно отнесись к отношениям.

Чужой стакан или бокал в доме сулит проблемы со здоровьем, возможно, связанные с алкоголем.

Чужая тарелка или блюдо в доме приносит в семью проблемы с финансами, большие долги и чрезмерные траты.

Много чужой посуды в доме — большие проблемы со здоровьем и отношениями, частые ссоры и недопонимание, возможно, развод супругов или тяжелая болезнь одного из членов семьи.

Украденная тарелка, принесенная в дом, предвещает воровство. Это означает, что у тебя могут увести любимого человека.

Разбить чужую посуду — означает, что тебя сглазили.

Отдать посуду и не получить ее обратно — к энергетическому истощению, возможно, ты будешь себя плохо чувствовать или тебя постигнет череда неудач.

Мыть чужую одолженную посуду — значит смывать всю порчу и сглаз, которые мог на тебя навести чужой человек или недоброжелатель.

Возвращать чужую посуду грязной или пустой — привлекать в свою жизнь «пустую» энергетику, переживать нелады со здоровьем и разочарования.

Возвращать чужую посуду наполненной — привлекать положительную энергетику, улучшать отношения с людьми.

Полагаясь на приметы, люди хотят отгородиться от всего плохого, что может произойти с ними. Но верить в них или нет — каждый решает самостоятельно.