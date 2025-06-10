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От глэмпинга до киномест: 5 трендов путешествий в 2025 году 0 519

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
От глэмпинга до киномест: 5 трендов путешествий в 2025 году

Необычные туристические тренды, которые набирают популярность: альтернативные направления, спортивный и музыкальный туризм, путешествия в детство, глэмпинг и маршруты по местам из книг, кино и сериалов.

“Непопулярные” направления

Альтернативными направлениями заинтересовались не только простые путешественники, но и целые туристические компании. Самые посещаемые места уже всем приелись, и путешественники ищут замену.

И если обычные туристы не хотят посещать популярные достопримечательности из-за больших толп таких же туристов, высоких цен на распиаренные экскурсии и в итоге разочарования от неоправдавшихся ожиданий, то у туристических агентств цели другие. В последнее время они разрабатывают всё больше маршрутов в менее известные районы, чтобы снизить нагрузку на популярные направления, а также чтобы показать гостям всё многообразие местной культуры.

Кроме того, возрастает популярность поездок в “несезон”, когда даже даже распиаренные места пустеют, и у приехавших туристов есть отличная возможность спокойно прогуляться и сделать фотографии.

Спортивный и музыкальный туризм

Поездки на важные спортивные соревнования, посещение фестивалей и концертов любимых музыкантов, как вид туризма, не являются чем-то новым. Однако ещё никогда они не пользовались такой популярностью, как сейчас. В этом году американские и европейские фанаты Тейлор Свифт путешествовали за ней по всему миру, увеличив количество заявок на визы на 20 процентов. А в нашей стране ценители балета готовы ехать в другие регионы чтобы посмотреть любимый спектакль, и порой такая поездка обходится дешевле билетов в столичные театры.

Путешествия “в детство”

Большинство нынешних взрослых в своем детстве отдыхали в пионерских лагерях и в деревне у бабушки. Неудивительно, что хочется вернуться в это беззаботное время и повторить такой отдых. В России набирают популярность пионерские лагеря для взрослых, где распорядок дня повторяет привычные с детства лагеря: подъем, зарядка, питание в столовой, различные мероприятия, дискотеки и песни у костра. Длительность смены варьируется от полноценной двухнедельной, как в детстве, до короткой смены выходного дня — для самых занятых.

Отдых у бабушки в деревне заменяет поездка на “экофермы” в гостевые дома, где можно пожить в условиях простого деревенского быта, ходить на речку, гулять по лесу и даже помогать по хозяйству.

Глэмпинг или не совсем “дикий” отдых

Поход в горы или в лес на несколько дней с палаткой — этот вид туризма был очень популярен в советское время. В наши дни он трансформировался в проживание на природе в удобной палатке или деревянном домике, где есть электричество, водопровод и всё необходимое для комфорта городского жителя. Такой отдых уже не назовёшь “диким”, однако близость к природе сохраняется, ведь, как правило, такие глэмпинги устанавливают в горах, на берегах рек или в других живописных природных местах.

Путешествия по местам из книг, кино и сериалов

Впервые всплеск такого массового интереса к путешествиям киногероя возник после выхода фильма “Ешь, молись, люби”. Поклонницы фильма ездили по местам героини Джулии Робертс в Италии, Индии и Индонезии, а туристические компании едва успевали отправлять туда всех желающих. Ну а сейчас турагентства отмечают всплеск интереса к поездкам в пустыни Иордании, благодаря фильму “Дюна”.

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