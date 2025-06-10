Секрет приготовления яичницы-болтуньи от легендарного повара Джейми Оливера

Яичница-болтунья на тосте – простой и вкусный вариант завтрака, любимый многими. У каждого свой рецепт, но знаменитый английский шеф-повар Джейми Оливер утверждает, что мы все готовим её неправильно.

По мнению знаменитого кулинара, для приготовления пышной яичницы не нужны ни молоко, ни сливки. В видеоролике «Как приготовить идеальную яичницу-болтунью» Джейми делится своими советами. Этот способ, по его словам, очень быстрый и идеально подходит для тех, кто спешит.

Что касается выбора яиц, Джейми объясняет: «Куриное яйцо – самый вкусный и доступный источник высококачественного белка на планете – это факт. Они богаты микроэлементами и готовятся очень быстро». Он рекомендует использовать фермерские, а не фабричные яйца, считая их органическими и более предпочтительными.

Его метод? Взбейте яйца в миске с небольшим количеством соли. Затем возьмите сковородку, положите щедрый кусочек сливочного масла и готовьте на среднем огне. Вылейте яйца в сковородку и быстро перемешивайте их лопаткой примерно каждые пять секунд. «Некоторые добавляют молоко, некоторые – сливки, но если готовить правильно, ничего этого не нужно», – говорит он зрителям.

Мастер кулинарного искусства поделился ещё одним советом: чтобы яйца не пережарились, сдвигайте их к одному краю сковороды. Джейми также подчеркнул, что даже после выключения огня яйца продолжат готовиться на ещё тёплой поверхности.

Раскрывая свой кулинарный секрет, он советует: «Выложите яичницу-болтунью на ломтики тоста. Можно смазать тост маслом, но помните, что в яйцах уже есть масло». Результат? «Прекрасная, нежная яичница».