Специи и чувствительный желудок: какие приправы могут помочь пищеварению, а какие - существенно навредить

Некоторые специи могут вызывать боль в желудке, а другие – наоборот, помогают пищеварению. Какие приправы стоит оставить на кухне, а какие – убрать подальше?

Многим людям с чувствительным желудком не по себе, когда они смотрят на баночки со специями. Вкус – это, конечно, хорошо. Но будет ли потом тяжесть, урчание, изжога?

Не всё, что придаёт еде аромат и остроту, одинаково полезно для пищеварения. Однако правильно подобранные приправы могут не только не навредить, но и заметно облегчить состояние. Главное – знать, какие из них подходят, а какие лучше обойти стороной.

Когда желудок даёт сбой

Это типичные признаки чувствительного желудка:

Боли в верхней части живота;

Тошнота;

Отрыжка;

Ощущение тяжести и переполненности

Особенно часто они возникают после жирной, сладкой или очень кислой пищи, газированных напитков и, конечно, обильных порций.

При таких условиях даже привычные специи могут спровоцировать неприятные симптомы. Но если использовать правильные травы и приправы, можно не только сохранить вкус блюд, но и помочь желудку справиться с нагрузкой.

«Травы и специи — это не просто добавки к еде. Они могут действительно помочь пищеварению и снять спазмы. Особенно благодаря эфирным маслам, которые в них содержатся. Но нужно помнить: всё зависит от количества и индивидуальной реакции организма», – объясняет экотрофолог Бригитта Нойманн из Уттенройта.

Специи, которые поддерживают пищеварение

На кухонной полке можно найти множество специй, полезных для желудка. Особенно если речь идёт о средиземноморских травах и мягких приправах:

Розмарин

Содержит цинеол, камфору, пинен и борнеол. Эти компоненты обладают спазмолитическим и противовоспалительным действием. Розмарин улучшает аппетит и стимулирует переваривание жиров.

Тимьян

Благодаря тимолу, карвакролу и розмариновой кислоте помогает вырабатывать больше желудочного сока и желчи. Это делает тяжелую пищу более усвояемой.

Орегано

Эфирные масла в составе орегано (тимол, карвакрол, борнеол) снимают воспаление и нормализуют пищеварение. Также действуют как природные антисептики.

Шалфей

Содержит цинеол, камфора и дубильные вещества. Они помогают помогают при вздутии, метеоризме, боли в желудке и даже при изжоге.

Лавровый лист

Богат горькими веществами, стимулирующими выработку желчи. Часто используется при приготовлении бобовых и жирных тушёных блюд.

После варки его можно убрать. Масла уже успеют «отдать» свои полезные свойства.

Тмин

Содержит карвон и лимонен. Эти вещества способствуют выработке желудочного сока и снимают спазмы. Отлично работает в блюдах с капустой или бобовыми.

Анис

Главный компонент – анетол. Он расслабляет мышцы желудка и кишечника, устраняет метеоризм. Ещё и слегка подслащивает еду, что позволяет использовать меньше сахара.

Семена фенхеля

Тоже богаты анетолом. Эффективны против вздутия, спазмов и болей в животе.

Их можно жевать после еды или заваривать в чай. Особенно полезен настой из свежемолотых семян.

«Фенхель — универсальное средство даже для малышей. Его используют как в чае, так и в виде масла для массажа животика. Часто в сочетании с тмином», - говорит Нойманн.

С чем нужно быть осторожнее

Несмотря на массу плюсов, не все специи одинаково хорошо переносятся людьми с чувствительным желудком. Особенно осторожными нужно быть с острыми и жгучими приправами:

Перец и чили. Содержат пиперин и капсаицин. Именно они «жгут» и могут раздражать слизистую желудка. Имбирь. Гингерол – активное вещество имбиря. Может вызывать дискомфорт у чувствительных людей. Однако, при укачивании и тошноте он помогает.

Горчица и хрен. Богаты горчичным маслом. В малых дозах стимулируют пищеварение. При превышении нормы — раздражают желудок.

«Здесь всё индивидуально. Кому-то немного чили только на пользу, а у другого даже половина чайной ложки вызывает изжогу», – подчёркивает диетолог.

Что в итоге? Слушайте себя

Научных данных о влиянии каждой отдельной специи на чувствительный желудок пока недостаточно. Реакция организма — сугубо личное дело.

Если вы чувствуете, что какой-то ингредиент вызывает дискомфорт — лучше его исключить. И наоборот: если вам хорошо от тмина, пейте чай с ним на здоровье.

«Прислушивайтесь к себе. Желудок сам подскажет, что ему подходит. А если проблемы с пищеварением повторяются часто – лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить серьёзные заболевания», – советует Нойманн.