Что обязательно стоит взять с собой в отпуск, а без каких вещей можно обойтись

Собираешь чемоданы в отпуск? Остановись – нужно делать это с умом, чтобы не забыть важное и не взять лишнее. Специально для тебя мы приготовили чек-лист.

Собираясь в отпуск, хочется захватить с собой всего и побольше – ведь никогда не знаешь, что тебе пригодится. В результате об этом можно сильно пожалеть: кто из нас не доплачивал за перевес, а потом не обнаруживал дома, что половина вещей так и не выбралась из багажа? Рассказываем, что обязательно стоит взять с собой на море, а что – точно не понадобится.

Документы

Все зависит от того, на какой курорт ты летишь и каковы правила въезда в другую страну. Но в любом случае обязательно сфотографируй документы на смартфон, а еще лучше – загрузи снимки в облачное хранилище. Если случится форс-мажор и ты потеряешь оригиналы, можно будет при необходимости распечатать копии и воспользоваться ими.

Планируя, что взять с собой на море, подумай, будешь ли брать в аренду машину – иногда это выходит дешевле, чем постоянно ездить на такси. Если да, то не забудь про права: в некоторых странах требуется документ международного образца.

Одежда

Постарайся собрать гардероб для отпуска так, чтобы большинство вещей хорошо сочетались друг с другом. Например, можно взять две юбки, которые подходят подо все майки и футболки – тогда ты спокойно сможешь носить одну, пока вторая сохнет после стирки, и не думать, с чем ее комбинировать. А если ради блузки нужно везти какие-то особенные брюки, подумай, это действительно того стоит?

Для пляжа достаточно пары купальников, удобных шорт, несколько маек и шляпы. Обязательно захвати шлепанцы, а если побережье покрыто не песком, а галькой, то не лишними будут резиновые тапочки для купания. Для выхода в город и поездок на экскурсии пригодятся легкие брюки или юбка, футболки и рубашки с коротким рукавом, проверенные босоножки или кеды – те, которые не натирают ноги. Не забудь про легкую ветровку или худи – на случай, если вечером станет прохладно.

Обязательно учитывай местную погоду. Поэтому даже отправляясь на море на несколько дней, тебе может понадобится дополнительная пара закрытой обуви.

Во многих отелях для гостей устраивают вечеринки, проходят представления, дискотеки – для таких мероприятий тебе понадобится что-то в меру нарядное, например, эффектное платье и любимые аксессуары.

Предметы гигиены

Стоит положить в чемодан увлажняющий крем для лица и тела, ведь на жаре кожа сохнет сильнее, чем обычно. Бери с собой средства для ежедневного ухода, но по возможности перелей их в маленькие баночки. На маркетплейсах продаются специальные дорожные флаконы. Узнай, выдают ли в твоем отеле банные принадлежности постояльцам на весь период отдыха: некоторые заведения такое практикуют, поэтому часть средств можно будет не везти из дома.

Также пригодится антисептик для рук: на пляже или во время экскурсии не всегда можно помыть руки. Если ты носишь линзы, то возьми пару запасных, контейнер для их хранения, а лучше – подумай, сможешь ли на время отпуска пользоваться одноразовыми.

Средство для защиты от солнца понадобится в любом случае, даже тем, кто не собирается загорать на пляже. Выбирай водостойкий состав, тогда не придется наносить его после каждого купания. Положи в чемодан большое полотенце, чтобы постелить на лежак. Выбирай варианты из микрофибры – она очень быстро сохнет.

Остальные мелочи

Не забудь пауэрбанк: в поездке смартфон играет роль и навигатора, и фотоаппарата. А значит, он всегда должен быть под рукой. Если ты отправишься на весь день в горы или на осмотр достопримечательностей, то зарядить гаджет будет негде.

Те, кто планируют спокойно отдохнуть на пляже, нередко берут с собой книгу. Желательно, чтобы она была в мягкой обложке – чтобы не утяжеляла багаж. Уже наметила себе список того, что собираешь прочитать в отпуске? Тогда подумай о покупке ридера – ну или не забудь заранее скачать в него нужные произведения. Если едешь за границу, захвати переходник для розетки – лучше универсальный, который подходит для всех типов.

Без каких вещей можно обойтись

Существует не только список, что взять с собой в отпуск, но и чего брать не стоит. Например, не лучший выбор – дорогостоящие украшения. На пляж ты их носить не будешь, да и хранить негде. Конечно, в отелях есть сейфы, но ты точно уверена, что драгоценности будут там в безопасности? Лучше захватить любимые серьги или кулон – этого вполне достаточно для вечерних выходов в ресторан. Или присмотрись к симпатичной бижутерии.

Большое количество декоративной косметики стоит оставить дома. Вряд ли ты будешь каждый день тратить кучу времени на то, чтобы сделать сложный макияж. Да и не все бьюти-продукты подходят для жаркой и влажной погоды.

Фен и утюг сегодня есть в большинстве отелей и гостевых домов. Много одежды тоже лучше не везти. Даже если ты купила десять новых платьев и очень хочешь их выгулять, то подумай, выполнимо ли это в реальности. То же самое касается и нарядов, которые ты не носишь, а в шкафу они висят «на выход». Если ты не надеваешь их в обычной жизни, то и в отпуске вряд ли станешь.