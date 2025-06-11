Почему полезно ходить босиком

Впереди лето, а значит, малыши будут просить родителей снять обувь и побегать по траве или песку босиком. Почему это полезно и необходимо – читайте в нашей статье.

Каждая продвинутая мама знает, что детским ножкам нужно уделять внимание с первого дня жизни. Совсем крохотные ножки мы каждый день гладим, целуем, делаем массаж, изучаем каждый пальчик и каждую складочку. С особенным нетерпением ждём момента, когда малыш встанет и сделает первые шаги. Тогда же задаёмся вопросом: можно ли ребёнку ходить босиком или нужно защитить нежные ножки носочками или тапочками?

Педиатры рекомендуют здоровым детям ходить босиком.

Знатоком в этом вопросе я стала с рождением второго сына. Разглядывая крохотные ножки малыша, я заметила, что один пальчик заходит под другие, как будто прячется. Меня это насторожило. Вдруг это будет доставлять малышу дискомфорт или скажется на ходьбе? Первый год жизни мы наблюдались у ортопеда, выполняли рекомендации, регулярно посещали массажный кабинет. О пользе хождения босиком мы тоже узнали от специалистов. Оказалось, что это отличная профилактика плоскостопия. Оба моих сына делают зарядку для стоп и ходят босиком. И вот почему:

Стопы ребёнка – это основание его тела. Младенческая стопа плоская. Она формируется до взрослой формы в течении 10-15 лет, а особенно интенсивно – до 5 лет. При неправильном развитии стопы могут возникнуть проблемы с коленными и тазобедренными суставами, позвоночником. Хождение босиком способствует тренировке мышц и правильному их развитию. К тому же босоногие дети учатся ходить гораздо быстрее.

Дети знакомятся с миром через тактильные ощущения. На подошвах ног находится много нервных окончаний. Движения ножек (так же, как и моторика ручек) влияют на развитие головного мозга и речи малышей. Поэтому пальчиковые игры и гимнастику нужно делать не только на руках!

Хождение босиком помогает малышу лучше ориентироваться в пространстве, формирует чувство равновесия.

Очень важный эффект от хождения босыми ногами – это закаливание, укрепление иммунитета. Самым полезным считается хождение босиком по различным природным поверхностям: песку, глине, траве, хвое, мелким камушкам. Прежде, чем отпустить ребёнка гулять босиком, стоит убедиться в безопасности – в отсутствии стекол, острых предметов.

В климатических условиях нашей страны мы не можем позволить себе круглогодичные босоногие прогулки по пляжу или парку. Но есть простые альтернативные варианты. Я со своими детьми практикую вот такие способы хождения босиком в домашних условиях:

В ежедневную зарядку мы включаем упражнения для стоп. Ходим на носочках, будто кошечка крадётся куда-то. Топаем на пяточках, как лошадка или бычок копытами. Ходим на внешней и на внутренней стороне стопы, изображая косолапого мишку.

Соляные ванны. Выбираю всегда самую крупную морскую соль для ванн, без красителей; если с ароматом, то хвои или лаванды – эти запахи расслабляют и успокаивают. Набираю воду в ванну и насыпаю соль, не размешивая. Дети ходят по кристалликам соли в воде. Соль со временем начнет растворяться, но пару минут массажа натуральным материалом детские ножки успевают получить.

Летом с озера мы привезли гальку. В невысоком деревянном ящичке она храниться под кроватью. Периодически я достаю его, и младший сын топает по камушкам прямо в ящичке. Детям вообще очень нравиться играть с камнями: они выкладывают из них узоры на полу, складывают друг на друга, собирают в кучки или, наоборот, рассыпают в разные стороны.

Массажный коврик. Можно использовать покупной, у нас – собранный своими руками. Квадраты с разными фактурами сшиты в длинную дорожку. Я чередовала мягкие и твёрдые фактуры: мех, пуговицы, поролон, деревянные палочки. Размер должен быть таким, чтобы ребёнок мог ступить двумя ножками на один квадрат.

В холодное время года или когда отключено отопление перед сном, чтобы согреть ножки, мы перекатываем стопами маленькие бутылочки с тёплой водой. Это упражнение люблю делать даже я. Согревающий лёгкий массаж ног перед сном расслабляет, снимает, усталость, помогает заснуть.

Летом мы конечно в волю бегаем босиком на природе. Я не боюсь переохлаждения, когда дети ходят босыми ногами. Во-первых, мы раздеваем ножки полностью только в тёплое время года, когда солнце уже достаточно прогрело землю. Во-вторых, дети не бегают целый день босоногими, достаточно получаса игры в песке или догонялок на траве.

А ещё мои мальчишки с удовольствием летом поливают бабушкин огород. Босиком бегают с лейками между грядок. Тут уж можно вдоволь плескаться и брызгать водой, не боясь испачкаться или замочить одежду и обувь. После прогулки босиком обязательно нужно вымыть ноги. Если всё-таки стопы у ребёнка холодные, то нужно как следует растереть их махровым полотенцем и надеть тёплые носочки. Профилактика всегда лучше лечения.

Хождение босиком способствуют правильному физическому развитию ребёнка, укрепляет иммунитет, позволяет избежать плоскостопия, заряжает энергией и стимулирует работу нервных окончаний.