Томатная окрошка: готовим освежающий летний суп из простых ингредиентов

В сам суп понадобится 2 яйца, но для подачи вы можете взять ещё одно яйцо. Зелень можно использовать любую: укроп, петрушку или кинзу.

Картофель необходимо отварить в мундире. Для этого хорошенько его промойте и положите в кастрюлю с водой - так, чтобы вода полностью покрывала картофель. Варите картошку после закипания на небольшом огне минут 25. Готовность можно проверить, проткнув картофель ножом или вилкой. Они должны легко входить в картофель. А чтобы картофель потом быстрее остыл, после приготовления опустите его в холодную воду на несколько минут.

Яйца отварите вкрутую, то есть время варки после закипания - 8 минут.

Нарежьте меленько редис и огурцы. Я огурцы ещё предварительно очистила от кожуры, но это делать не обязательно.

Добавьте к овощам нарезанный остывший картофель в мундире и нарезанные вареные яйца.

Затем меленько нарежьте кинзу и зелёный лук и положите в миску к остальным нарезанным компонентам.