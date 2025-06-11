Томатная окрошка: готовим освежающий летний суп из простых ингредиентов

Предлагаем приготовить по-летнему освежающий супчик. При желании в него можно добавить еще колбасы или любого отварного мяса, тогда суп станет сытнее. Подать такой суп можно со сметаной, но это не обязательно. А чтобы суп был максимально летним и освежающим, просто поставьте предварительно томатный сок в холодильник.
Ингредиенты
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Томатный сок - 0,5 л
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Картофель крупный - 1 шт. (237 г)
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Яйца - 2-3 шт.
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Огурец - 1 шт. (100 г)
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Редис - 4 шт. (110 г)
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Зелёный лук - 20 г
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Кинза - 15 г
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Соль, перец - по вкусу
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Сметана - для подачи
Процесс приготовления
В сам суп понадобится 2 яйца, но для подачи вы можете взять ещё одно яйцо. Зелень можно использовать любую: укроп, петрушку или кинзу.
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Картофель необходимо отварить в мундире. Для этого хорошенько его промойте и положите в кастрюлю с водой - так, чтобы вода полностью покрывала картофель. Варите картошку после закипания на небольшом огне минут 25. Готовность можно проверить, проткнув картофель ножом или вилкой. Они должны легко входить в картофель. А чтобы картофель потом быстрее остыл, после приготовления опустите его в холодную воду на несколько минут.
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Яйца отварите вкрутую, то есть время варки после закипания - 8 минут.
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Нарежьте меленько редис и огурцы. Я огурцы ещё предварительно очистила от кожуры, но это делать не обязательно.
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Добавьте к овощам нарезанный остывший картофель в мундире и нарезанные вареные яйца.
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Затем меленько нарежьте кинзу и зелёный лук и положите в миску к остальным нарезанным компонентам.
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Осталось влить томатный сок, а также при необходимости посолить и поперчить суп по вкусу.
Томатная окрошка готова! При подаче можете дополнительно положить 2 четвертинки яйца и сметану.
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