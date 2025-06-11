Baltijas balss logotype

Томатная окрошка: готовим освежающий летний суп из простых ингредиентов 0 2665

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Томатная окрошка: готовим освежающий летний суп из простых ингредиентов

Предлагаем приготовить по-летнему освежающий супчик. При желании в него можно добавить еще колбасы или любого отварного мяса, тогда суп станет сытнее. Подать такой суп можно со сметаной, но это не обязательно. А чтобы суп был максимально летним и освежающим, просто поставьте предварительно томатный сок в холодильник.

Ингредиенты

  • Томатный сок - 0,5 л

  • Картофель крупный - 1 шт. (237 г)

  • Яйца - 2-3 шт.

  • Огурец - 1 шт. (100 г)

  • Редис - 4 шт. (110 г)

  • Зелёный лук - 20 г

  • Кинза - 15 г

  • Соль, перец - по вкусу

  • Сметана - для подачи

Процесс приготовления

В сам суп понадобится 2 яйца, но для подачи вы можете взять ещё одно яйцо. Зелень можно использовать любую: укроп, петрушку или кинзу.

  1. Картофель необходимо отварить в мундире. Для этого хорошенько его промойте и положите в кастрюлю с водой - так, чтобы вода полностью покрывала картофель. Варите картошку после закипания на небольшом огне минут 25. Готовность можно проверить, проткнув картофель ножом или вилкой. Они должны легко входить в картофель. А чтобы картофель потом быстрее остыл, после приготовления опустите его в холодную воду на несколько минут.

  2. Яйца отварите вкрутую, то есть время варки после закипания - 8 минут.

  3. Нарежьте меленько редис и огурцы. Я огурцы ещё предварительно очистила от кожуры, но это делать не обязательно.

  4. Добавьте к овощам нарезанный остывший картофель в мундире и нарезанные вареные яйца.

  5. Затем меленько нарежьте кинзу и зелёный лук и положите в миску к остальным нарезанным компонентам.

  6. Осталось влить томатный сок, а также при необходимости посолить и поперчить суп по вкусу.

Томатная окрошка готова! При подаче можете дополнительно положить 2 четвертинки яйца и сметану.

Читайте нас также:
#кулинария #еда
3
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 532
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 344
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 521
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 455

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 28
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 33
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 51
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 49
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 57
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 28
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 33
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео