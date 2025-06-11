Ученые обнаружили гарнир, который снижает холестерин и воспаление в организме

Новое исследование показало: если регулярно есть эти два продукта, можно оздоровить сердце, наладить обмен веществ и снизить риск хронических заболеваний.

Что сегодня приготовить на гарнир? Вопрос, который постоянно одолевает хозяек. Выбор, как правило, невелик: макароны, рис, картофельное пюре, гречка.

Но вот вам еще два варианта питательного гарнира, которые, как показывает новое исследование, творят с организмом чудеса. Итак, ученые выяснили, что регулярное употребление этих бобовых приносит большую пользу для сердца и обмена веществ, а также снижает риск хронических заболеваний.

Выводы сделали, наблюдая за людьми с преддиабетом. В течение 12 недель 72 добровольца должны были каждый день съедать чашку нута, черной фасоли или риса. Чтобы отследить изменения в организме, перед началом эксперимента, а также через 6 и 12 недель участники сдавали образцы крови для анализа на уровень холестерина, воспаления и сахара в крови.

Исследование показало, что употребление нута снизило холестерин, а черная фасоль уменьшила уровень провоспалительного цитокина интерлейкина-6 — маркера воспаления в организме.

«Зачастую у людей с предиабетом нарушен липидный обмен и присутствует слабовыраженное хроническое воспаление. Оба эти состояния могут привести к сердечным болезням и сахарному диабету второго типа, — объясняет один из авторов исследования, Морганна Смит из Иллинойсского технологического института. — Наши результаты показали, что употребление фасоли помогает значительно снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление у людей с предиабетом, хотя уровень глюкозы остался прежним».

Но, конечно, фасоль будет полезна не только при предрасположенности к диабету, но и всем, кто стремится поддержать здоровье сердца.

«Эти потенциальные преимущества фасоли и нута особенно важны для женщин, так как риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает во время менопаузы. Более того, исследования показали, что сердечно-сосудистые заболевания среди женщин недостаточно распознаются и лечатся. Хотя они считаются основной причиной смерти», — говорится в статье журнала «Американское общество питания».

Кроме того, изофлавоны сои снижают риск эстроген-чувствительных видов рака, таких как рак груди, яичников и эндометрия. Эти соединения в составе бобовых также полезны для здоровья костей и хорошей памяти.

Еще один повод в пользу фасоли — изофлавоны помогают облегчить симптомы менопаузы, в том числе, приливы, так как это известный растительный эстроген, схожий по структуре с человеческим.

Добавить фасоль в свой ежедневный рацион несложно. Можно использовать консервированную фасоль, главное, выбирать продукты с минимальным содержанием соли и сахара. Быстрый вариант гарнира — замороженная фасоль. Бобовые можно добавлять в супы и салаты. Из черной фасоли готовят вкуснейшие брауни и другие десерты.