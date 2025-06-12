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Элегантный шик, а не лишние кило: 3 совета при выборе белых брюк на лето 0 275

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Дата публикации: 12.06.2025
womanhit
Элегантный шик, а не лишние кило: 3 совета при выборе белых брюк на лето

Белый цвет будто создан для жаркого лета. Он всегда смотрится элегантно и празднично. Особенной популярностью у дам всех возрастов пользуются белые брюки. В ТЦ и на маркетплейсах можно подобрать любую модель по приемлемой стоимости. Но при покупке ориентироваться лучше не на броские фото и знаменитый бренд, а на собственные параметры. Неудачный вариант не украсит, а исказит очертания фигуры. Главная опасность белого в том, что он способен полнить. Стилист Анна Савельева перечислила три основных правила выбора светлых брюк.

Тонкая и прозрачная ткань — табу

Брюки из тонкого материала, особенно белые, позволительно носить только очень стройным леди с идеальными формами и без намека на целлюлит. Остальным лучше отдать предпочтение более плотным моделям.

Акцент — на талию

Стилист советует остановить выбор на брюках с завышенной линией талии. Особенно это касается обладательниц грушевидной фигуры. «Завышенная талия всегда выигрышно смотрится и подчеркивает силуэт, вытягивает ноги», — напоминает Савельева.

Нужный оттенок белого и фасон

Эксперт считает, что от яркого, кипельно белого лучше отказаться. У этого цвета есть масса более интересных и спокойных вариаций. «Я бы предложила кремовые оттенки, бежевые. Они более актуальны», — говорит Анна. Что касается кроя, то облегающие светлые брюки зрелым женщинам, увы, не к лицу.

Зато широкие, прямые с высокой посадкой и широким поясом сделает ноги «бесконечными», подчеркнет талию, сделав образ более органичным.

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