Рецепт на скорую руку: вкусный пирог из лаваша и сыра

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от домашней кухни. Пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует сложной подготовки - идеальный вариант для быстрого завтрака, обеда или ужина. РБК-Украина сообщает, как легко приготовить пирог за 10 минут.

Ингредиенты:

тонкий лаваш - 4 шт. вода - 40 мл сливочное масло - 30 г

Для начинки понадобится:

твердый сыр - 250 г брынза - 200 г петрушка - 80 г

Приготовление:

Заранее на вкус проверьте брынзу - она не должна быть слишком соленой. Брынзу и сыр натрите на крупной терке. Петрушку вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным маслом. Лист лаваша выложите в сковороду, чтобы края свисали. Чтобы дно пирога не порвалось и сыр не вытек, положите лаваш в два слоя. Поверх распределите часть обычного сыра.

Накройте сыр еще листом лаваша и посыпьте его частью брынзы. Поверх брынзы распределите часть петрушки. Повторяя слои из лаваша и двух видов сыра с зеленью, заполните всю сковороду, пока из ингредиентов не останется один кусок лаваша и немного обычного сыра.

Накройте пирог свисающими краями нижнего лаваша и сверху выложите последний кусочек лаваша. Посыпьте оставшимся тертым сыром. В щели между пирогом и сковородой аккуратно влейте воду, чтобы она не попала в сам пирог.