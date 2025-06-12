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Рецепт на скорую руку: вкусный пирог из лаваша и сыра 0 341

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Дата публикации: 12.06.2025
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Рецепт на скорую руку: вкусный пирог из лаваша и сыра

Пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует сложной подготовки.

Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, но не хочет отказываться от домашней кухни. Пирог готовится из доступных ингредиентов и не требует сложной подготовки - идеальный вариант для быстрого завтрака, обеда или ужина. РБК-Украина сообщает, как легко приготовить пирог за 10 минут.

Пирог из лаваша и сыра: рецепт вкусного блюда

Ингредиенты:

тонкий лаваш - 4 шт. вода - 40 мл сливочное масло - 30 г

Для начинки понадобится:

твердый сыр - 250 г брынза - 200 г петрушка - 80 г

Приготовление:

  1. Заранее на вкус проверьте брынзу - она не должна быть слишком соленой. Брынзу и сыр натрите на крупной терке. Петрушку вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

  2. Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным маслом. Лист лаваша выложите в сковороду, чтобы края свисали. Чтобы дно пирога не порвалось и сыр не вытек, положите лаваш в два слоя. Поверх распределите часть обычного сыра.

  3. Накройте сыр еще листом лаваша и посыпьте его частью брынзы. Поверх брынзы распределите часть петрушки. Повторяя слои из лаваша и двух видов сыра с зеленью, заполните всю сковороду, пока из ингредиентов не останется один кусок лаваша и немного обычного сыра.

  4. Накройте пирог свисающими краями нижнего лаваша и сверху выложите последний кусочек лаваша. Посыпьте оставшимся тертым сыром. В щели между пирогом и сковородой аккуратно влейте воду, чтобы она не попала в сам пирог.

  5. Поставьте сковороду на плиту и накройте крышкой. Готовьте пирог около 20-25 минут. Сыр внутри и на поверхности должен расплавиться, а вода полностью испариться.

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