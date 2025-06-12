Точно пригодится: полезные дачные лайфхаки, которые упростят жизнь любому огороднику

Дача — это не только грядки и прополка, но и возможность отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом и вырастить собственные овощи и фрукты. Чтобы дачная жизнь приносила только радость, а времени хватало на все, ловите подборку полезных лайфхаков.