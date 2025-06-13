7 мифов о красоте, которым не стоит верить

Обилие советов, как хорошо выглядеть, просто зашкаливает. Мама, подруги, блогеры дают рекомендации, рассказывают о причинах изменения внешности. Дерматологи развенчивают популярные заблуждения, объясняют, как выйти из сложных положений.

От бритья волосы растут гуще

Это не верно. Рост волос контролируется фолликулом. Бритье на такие процессы влияния не оказывает. Поскольку лезвие срезает волосы в самой толстой части, они кажутся более щетинистыми.

Растительность на теле – нормальное явление. Ее удаляют различными способами, в том числе и бритьем. Чтобы избежать проблем, держите лезвие под углом 45 градусов.

Улыбка вызывает появление гусиных лапок

Настоящие виновники таких изменений – пребывание на солнце и прищуривание. Складки вокруг глаз нередко встречаются у женщин с тонкой светлой кожей.

Каждый день наносите солнцезащитный крем. Используйте темные очки, чтобы уберечь кожу от воздействия ультрафиолета. Применяйте увлажняющий крем для глаз, содержащий антиоксиданты.

Выпадение волос определяется дедушкой по материнской линии

Фактически это связано с родителями. Шансы на облысение повышают гормональные нарушения, дефицит питательных веществ, стресс и сопутствующие заболевания (анемия, гипотиреоз).

Чтобы сохранить здоровье волос, придерживайтесь диеты, богатой железом, цинком, витаминами D, группы В, белком и Омега-3 жирными кислотами. При сильном выпадении обратитесь к дерматологу, который предложит лечение лазером, светотерапией.

Поры можно уменьшить навсегда

Это миф. Размер пор определяется генетикой. Если они расширились, то способа заставить их исчезнуть нет. От пребывания на солнце, постоянного закупоривания, поры только увеличиваются.

Чтобы они выглядели меньше, необходима очистка кожи. Используйте средства, содержащие салициловую кислоту и ретинол. Они отшелушивают омертвевшие клетки, выстилающие поры. Регулярно наносите солнцезащитный крем.

Удаление кожной метки приведет к росту новой

Небольшие образования на тонкой ножке нередко появляются в местах трения об одежду (шея, грудь, подмышки). Кожные метки передаются по наследству, имеют очень широкое распространение. Если вы склонны к их появлению, они вырастут, независимо от того удалите вы одну или нет.

Если образование не беспокоит, не нужно его трогать. Когда кожная метка мешает, лучше обратиться к врачу.

Недостаток сна приводит к появлению темных кругов под глазами

Такое возможно только при длительных нарушениях. Наибольшее влияние оказывают агрессивное трение глаз, вредное воздействие солнца. Дополнительные факторы, вызывающие естественные тени, человек наследует от родителей. Это глубоко посаженные глазницы, синие вены, проступающие под кожей, пигментация.

Ежедневно наносите солнцезащитный крем, надевайте темные очки, когда выходите на улицу. Если трение глаз связано с аллергией, принимайте антигистаминные препараты.

Вы получаете варикозное расширение вен, если слишком часто скрещиваете ноги

Это не так. Проблема вызвана унаследованной от родителей слабостью клапанов кровеносных сосудов. Можно снизить риск варикозной болезни, если не курить, держать вес в пределах нормы, заниматься спортом. Избегайте длительного сидения или стояния. Это приводит к скоплению крови и повышению давления на вены.