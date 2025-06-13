Как сделать базовый образ интереснее: 5 советов стилистов

Базовый образ – это не только удобно и уместно, но и очень стильно. Особенно если знать маленькие хитрости, как его украсить. Смотри их в нашей статье!

Базовые образы – это удобно. Они вписываются в дресс-код, смотрятся стильно и никогда не устаревают. Однако порой вместо трендового сочетания можно получить скучнейшую комбинацию. Что же делать? Добавлять акценты! Рассказываем, как правильно и уместно вписать их в любой аутфит – скорее читай!

Массивные украшения

Начнем с простого, но действенного приема – массивных украшений. В этом сезоне особенно популярны браслеты: с крупными звеньями, каффы, а также с «мятым» эффектом. Материал и оттенок выбирай на свой вкус – золото, серебро, металл, дерево или пластик. Главное, чтобы украшение было действительно акцентным и заметным издалека. А чтобы усилить эффект, можно надеть сразу несколько браслетов.

Как и с чем сочетать? С лонгами и водолазками, прямо поверх рукавов. С топами, поло и оверсайз-футболками – подчеркивая запястья и руки. Крупные кольца, серьги и колье тоже носим, но по-отдельности. Собирать акцентные комплекты не советуем, очень легко переборщить.

Яркая сумка

В модном порыве купила сумку необычной формы, со стразами, перьями, шипами или неонового цвета? И теперь не знаешь, с чем ее носить? Разумеется, с базовыми луками! Не нужно ждать особого повода, чтобы выгулять свой экстравагантный аксессуар, смело вписывай его в повседневные аутфиты.

Чтобы не выглядеть как городская сумасшедшая, достаточно придерживаться нескольких правил. Во-первых, вся остальная одежда должна быть или однотонной, или в близких оттенках. Желательно, нейтральных, приглушенных: коричневый, бежевый, черный, белый или пастель. Во-вторых, остерегайся сложных фактур и кроя – твой выбор прямые линии, классические фасоны. Только тогда яркая сумка хорошо впишется в комбинацию.

Обувь

Как часто мы, собирая свои образы, не обращаем внимание на обувь. Выбираем удобные кроссовки на каждый день, парочку сезонных моделей, для торжеств – лаконичные лодочки. И миксуем их со всем своим гардеробом. Очень зря! Правильно подобранная обувь – финальный, стильный аккорд всего образа.

К базовым сочетаниям, если позволяет дресс-код, мы рекомендует добавлять интересную обувь. Например, что-то ультратрендовое: мюли на маленьком каблучке, сабо, босоножки на платформе, броги. В комбинации с повседневными джинсами, брюками и даже спортивным костюмом они будут смотреться сногсшибательно! Обувь яркого цвета, с принтом, стразами, бантами и прочим декором – тоже можно. Но здесь руководствуемся теми же правилами, что и с необычными сумками: остальные вещи в аутфите должны быть максимально сдержанными.

Цветная деталь

Украсить аутфит можно и с помощью небольшой цветной детали. Прикупи в свой гардероб пару-тройку платков – шелковых с ярким принтом, кружевных или вязаных – и добавляй их к базе. Из самых простых вариантов – повяжи на шею, сумку или волосы.

Очень стильно смотрятся платки в качестве ремня, пояса или легкой накидки на плечи. Можно придумать сотни самых различных способов применения – смело экспериментируй! Также цветной деталью может стать необычный ремень, шарф или головной убор.

Сразу две одинаковые вещи

Предупреждаем сразу – последний лайфхак найдет отклик не у всех. Однако модные дома и инфлюенсеры активно призывают нас хотя бы примерить такую комбинацию! О чем же речь? О дублировании вещей. Это новое ответвление уже привычного тренда на многослойность.

Дизайнеры предлагают носить сразу по две базовые вещи – два лонга, две рубашки, две юбки и так далее. Фишка в том, что одна вещь должна игриво выглядывать из-под второй, создавая динамичный образ. Чтобы усилить эффект, желательно подбирать контрастные цвета. А вот с материалом лучше не экспериментировать, а действительно взять два идентичных товара. Для комфортной носки верхний слой можно взять на размер больше, но необязательно. Да, тренд спорный, но опробовать точно стоит!