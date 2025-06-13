Какие знаки зодиака склонны возвращаться к бывшим

Некоторым представителям зодиакального круга не кажется странным возвращаться к старым отношениям снова и снова. Они не считают, что про бывших партнеров можно забыть раз и навсегда. По их мнению, люди могут ошибаться, и шанс вернуть былую любовь есть у каждого.

Эксперт: Кажетта Ахметжанова, ясновидящая, астролог и шаманка

Рыбы

Рожденные под этим созвездием очень романтичные личности. Порой бывают слегка наивны, но они всегда искренние со своим партнером. Рыбы максимально вкладываются в отношения — с первых этапов будут проявлять много внимания и заботы к любимому человеку.

Когда в их паре происходит разрыв, они крайне сложно переживают этот этап. Рыбы будут искать причину случившегося, анализировать действия свои и партнера. Чаще всего считают, что расставание произошло по их вине. Пережив тяжелые первые эмоции, представители водного знака хотят исправить все ошибки и вернуть бывшего избранника в свою жизнь. Рыбы вполне могут, как в фильмах, ждать у двери с букетом или отправят настоящую открытку с просьбой встретиться в кафе. Они романтики до последнего и хотят, чтобы партнер поверил им, а их история имела счастливое продолжение.

Водолей

Расставание для Водолея — большой удар по самооценке. Им сложно представить, что бросили их, а не наоборот. В первое время ему даже покажется, что бывший партнер перешел черту дозволенного и сделал страшнейшую ошибку. Водолей захочет вернуть любимого человека, как только эмоции утихнут и можно будет подключить разум.

Вероятнее всего, он сделает это в первую очередь, чтобы доказать бывшему и окружающим, что он все-таки самый-самый лучший. Перед партнером может появиться эффектно: на новой машине, с дорогим украшением или в максимально стильной одежде. Водолею важно произвести ошеломляющее первое впечатление, даже если это ожидается от человека, который его уже знает.

Рак

Представители этого знака не всегда проявляют нежные чувства в отношениях. Они не будут ежедневно одаривать комплиментами или говорить слова любви. Иногда Рак воспринимает пару как должное и немного расслабляется. По этой причине союз может распасться, так как второй половинке будет не хватать внимания и тепла.

Через какое-то время Рак начнет испытывать ностальгию по любимому человеку и только тогда задумается о возобновлении отношений. К счастью, они умеют делать выводы и могут начать новую главу их истории. Особенно если все-таки удастся поговорить с бывшим партнером о причинах расставания.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца — эмпатичные личности, которые сильно привязываются ко второй половинке. В какой-то момент они становятся словно единое целое. Представителям знака комфортно в таких условиях, а некоторым партнерам может не хватать личного пространства.

Когда дело доходит до прекращения отношений, Стрелец это переживает очень эмоционально. Ему кажется, что от него оторвали часть и теперь ему сложно функционировать самостоятельно. Эти люди могут закрыться от окружающих и пытаться пережить проблему своими силами. Они будут писать бывшему любимому человеку с надеждой на признание от второй стороны. Стрелец всегда первый сделает шаг к примирению, доказав партнеру, насколько он важен для него.

Источник: vm