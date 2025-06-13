Онкология продолжает «молодеть»: 5 тревожных симптомов рака у людей до 50 лет

Рак перестает быть исключительно возрастной болезнью. Узнайте, на какие симптомы нужно обратить внимание как можно раньше.

Рак продолжает «молодеть» — и врачи не могут назвать точную причину, почему так происходит. Статистика гласит: число пациентов с раком груди, колоректальным раком, раком почек, яичек и поджелудочной железы и лимфомы у пациентов моложе 50 лет продолжает расти.

Поэтому быть внимательным к своему здоровью не повредит, даже если вы чувствуете себя полным сил и здоровым.

Руководитель программы медицинской онкологии желудочно-кишечного тракта в Онкологическом центре Лангоне Перлмуттера при Нью-Йоркском университете, онколог Пол Оберштейн перечислил несколько симптомов, которые указывают на рак у молодых людей.

Проблемы со стулом

Изменения в работе кишечника могут быть и не связаны с серьезными диагнозами. Однако если вы заметили в стуле следы крови — это точно можно считать отклонением от нормы и веской причиной записаться к врачу. Насторожить должны и частые запоры, диареи и даже изменение «калибра» кала. Как минимум, сходить к гастроэнтерологу стоит.

Онкологи говорят, что из-за неправильного питания число больных колоректальным раком с годом увеличивается. Поэтому не стоит думать, что вам эта проблема гарантировано не коснется.

Резкая потеря веса

У онкобольных часто пропадает аппетит — они наедаются куда более скромными порциями, нежели обычно. Кроме того, они часто начинают внезапно и непреднамеренно худеть.

Стали весть гораздо меньше обычного, хотя и в зал не ходили, и рацион никак не корректировали? Лучше пройти обследование. Без усилий, как правило, здоровые люди просто так не худеют.

Изменения в теле

Уплотнения в груди, странные родинки, прыщики, которые не заживают неделями, подозрительные выделения — словом, любые нетипичные для вашего тела симптомы могут быть связаны с раком, даже если никакой боли вы при этом не чувствуете.

Необычные кровотечения

Помимо крови в стуле, тревожными симптомами и другие аномальные кровяные выделения и тем более кровотечения. Например, кровь в моче может быть ранним признаком проблем с мочевым пузырем или почками.

Вагинальное кровотечение или кровотечение после полового акта может указывать на рак шейки матки или даже на рак эндометрия.

Ночная потливость

Этот симптом многие попросту игнорируют и списывают на слишком теплое одеяло. Однако ночная потливость может свидетельствовать о проблемах с лимфатической системой.

Также стоит обратить внимание, если вместе с потливостью у вас появился отек в области желез — например, в подмышках, пишет издание Huffpost.

Другие подозрительные симптомы:

Появление странных синяков, хотя вы не помните, когда и где успели их заработать; частые инфекции и постоянная усталость могут указывать на лейкемию.

Частые переломы костей, постоянная боль могут быть признаками саркомы;

Резкие изменения зрения, головные боли, дискомфорт в спине — распространенные признаки рака головного или спинного мозга;

Боль в желудке, отдающая в спину, пожелтение кожи, потемнение мочи указывают на рак поджелудочной железы.

Как максимально снизить риски? Врач рекомендует следить за своим рационом, отказаться от вредных привычек, больше заниматься спортом, не забывать про профилактические обследования и быть внимательным к своему самочувствию.

Особенно это касается тех, у кого в семье уже были случаи онкологических диагнозов.