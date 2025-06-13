От агрессии до чувства вины: 7 сигналов сексуальной несовместимости в отношениях

Сексуальная несовместимость приводит к тому, что пары отдаляются друг от друга, изменяют или даже разводятся.Итак, как вы узнаете, совместимы ли вы со своим партнером?

Различные уровни либидо

Нельзя сказать, что у всех одинаковый уровень либидо. Также несправедливо утверждать, что только мужчины хотят большей сексуальности. Женщины могут быть так же готовы испытывать сексуальность, как и мужчины.

Стресс, загруженность работой и проблемы, связанные с образом жизни, могут повлиять на либидо человека и заставить его отказаться от секса, или может быть низкое либидо по другим причинам. Если вы и ваш партнер столкнулись с такой проблемой, вам следует поговорить и при необходимости обратиться за поддержкой, пока ситуация не ухудшилась.

Репрессивный партнер

Если ваш партнер постоянно оказывает на вас давление, чтобы вы занимались сексом, когда вы этого не хотите, и вы чувствуете себя вынужденным делать то, что вам неудобно, возможно, между вами не будет возможности говорить о сексуальной гармонии.

Эгоистичный партнер

Многие женщины жалуются на эгоизм своих партнеров. Хотя мы избегаем обобщений, в основном это факт, что мужчины достигают оргазма первыми. Но это может перестать быть проблемой .Ваш партнер все равно может доставить вам удовольствие. Но он предпочитает вести себя эгоистично, и если он не прилагает к этому усилий, вы находитесь в эпицентре диссонанса. Эгоизм в сексуальных отношениях создает серьезные проблемы в среднесрочной перспективе и превращает одну сторону в жертву.

Сравнение со старыми отношениями

Так же, как вашему партнеру неприятно сравнивать вас в сексуальном плане со своим бывшим или бывшим партнером, это также расстраивает. Если ваш партнер постоянно сравнивает вас с женщинами, с которыми он был раньше, это означает, что он вас не уважает. Если, несмотря на то, что вам неудобно, он не отказывается от своего оскорбительного отношения, вы должны поставить этот вопрос на первое место в повестке дня и выработать решение.

Чувство вины

Сексуальность, которую вы испытываете со своим партнером, не доставляет вам эмоционального удовлетворения или счастья. Напротив, если вы чувствуете сожаление и вину, это может указывать на серьезную подсознательную причину. Если вы чувствуете, что вас почти подталкивают к чему-то, если вы вступаете в отношения, испытывая трудности, эта картина является серьезным признаком несовместимости в отношениях.

Агрессивность в постели

Пока есть согласие обеих сторон, небольшая агрессивность в постели может считаться нормальным явлением. Но некоторые мужчины проявляют достаточно агрессивное поведение, чтобы раздражать своих партнеров. Если ваш партнер ведет себя достаточно агрессивно, чтобы переступить ваши границы, пришло время найти золотую середину.

Тревожные сексуальные фантазии и требования

У одной из пар может быть богатый мир фантазий. Если у него нет баланса со своим партнером в этом смысле; требования того, кто обладает широкими фантазиями в сексе, могут показаться другой стороне тяжелыми, неуместными, контрпродуктивными. Если в сексуальных отношениях постоянно ведутся споры о том, чтобы не соответствовать ожиданиям одной стороны, то здесь уже не может быть и речи о гармонии.