Простая техника «время подсолнуха» для борьбы с усталостью

Современный человек, учитывая особенности его работы, почти всегда ведет сидячий образ жизни. Это может приводить к определенным последствиям для организма: начинает теряться энергия, накапливаются стресс и усталось. Велик шанс, что вернуть все может помочь практика, которая в социальных сетях получила название «время подсолнуха». Она основана на веровании в то, что состояние человека, физическое и ментальное, можно восстановить с помощью солнца. Разбираемся, как это работает.

Что из себя представляет техника «время подсолнуха»?

Лучший пример того, как выглядит так называемая техника «время подсолнуха», вы найдете, если откроете социальную сеть TikTok и вобьете в поисковик фразу sunflower time — англоязычное название термина. Под соответствующим хэштегом вы, скорее всего, обнаружите многочисленных бьюти- и лайфстайл-инфлюенсеров, которые принимают странные позы на заднем в дворе или какой-нибудь лужайке в парке.

Не думайте, что они пытаются найти оптимальную и наиболее подходящую позу для равномерного загара. На самом деле все вовсе не так — все эти девушки пытаются двигаться синхронно с солнцем, как это обычно делают подсолнухи, в честь которых и получила свое название техника по восстановлению. Главный вопрос, которым задаются те, кто критикует эту методику, — работает ли то, что естественно для растения, и на человеке?

Как к подобному относится наука?

Проведено не так много исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть пользу подобной практики для восстановления человеческого организма. Тем не менее, существуют отдельные группы ученых, которые занимаются изучением эффектами солнечного света на тело человека. Некоторые их опыты показали, что с помощью солнечного света человек может частично справиться с проблемами, связанными с настроением, сном и кожей.

Одним из доказательств подобной теории, по мнению специалистов, является и тот факт, что многие люди рассказывают об улучшении их ментального и физического состояния в теплые и солнечные месяцы и, наоборот, жалуются на ухудшения зимой и осенью. О таких свидетельствах сообщало исследование, проведенное американским Национальным институтом психического здоровья еще в далеком 1982 году.

Почему телу нужна солнечная энергия?

Так почему же тело человека все-таки нуждается в солнечной энергии и как она влияет на его физическое состояние? Все дело в том, что кожа естественным образом начинает вырабатывать витамин D, как только соприкасается с лучами. Именно он несет ответственность за энергетический баланс организма. Он не только помогает формировать и укреплять костную ткань, но и делает более выносливой иммунную систему и мышечную ткань, справляется с воспалениями и способствует росту клеток.