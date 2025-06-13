Baltijas balss logotype

Простая техника «время подсолнуха» для борьбы с усталостью 0 373

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Простая техника «время подсолнуха» для борьбы с усталостью

Чувствуете накопленную усталость, постоянный стресс и хронический недосып? Возможно, вам следует попробовать технику восстановления «время подсолнуха». Рассказываем о ней в подробностях.

Современный человек, учитывая особенности его работы, почти всегда ведет сидячий образ жизни. Это может приводить к определенным последствиям для организма: начинает теряться энергия, накапливаются стресс и усталось. Велик шанс, что вернуть все может помочь практика, которая в социальных сетях получила название «время подсолнуха». Она основана на веровании в то, что состояние человека, физическое и ментальное, можно восстановить с помощью солнца. Разбираемся, как это работает.

Что из себя представляет техника «время подсолнуха»?

Лучший пример того, как выглядит так называемая техника «время подсолнуха», вы найдете, если откроете социальную сеть TikTok и вобьете в поисковик фразу sunflower time — англоязычное название термина. Под соответствующим хэштегом вы, скорее всего, обнаружите многочисленных бьюти- и лайфстайл-инфлюенсеров, которые принимают странные позы на заднем в дворе или какой-нибудь лужайке в парке.

Не думайте, что они пытаются найти оптимальную и наиболее подходящую позу для равномерного загара. На самом деле все вовсе не так — все эти девушки пытаются двигаться синхронно с солнцем, как это обычно делают подсолнухи, в честь которых и получила свое название техника по восстановлению. Главный вопрос, которым задаются те, кто критикует эту методику, — работает ли то, что естественно для растения, и на человеке?

Как к подобному относится наука?

Проведено не так много исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть пользу подобной практики для восстановления человеческого организма. Тем не менее, существуют отдельные группы ученых, которые занимаются изучением эффектами солнечного света на тело человека. Некоторые их опыты показали, что с помощью солнечного света человек может частично справиться с проблемами, связанными с настроением, сном и кожей.

Одним из доказательств подобной теории, по мнению специалистов, является и тот факт, что многие люди рассказывают об улучшении их ментального и физического состояния в теплые и солнечные месяцы и, наоборот, жалуются на ухудшения зимой и осенью. О таких свидетельствах сообщало исследование, проведенное американским Национальным институтом психического здоровья еще в далеком 1982 году.

Почему телу нужна солнечная энергия?

Так почему же тело человека все-таки нуждается в солнечной энергии и как она влияет на его физическое состояние? Все дело в том, что кожа естественным образом начинает вырабатывать витамин D, как только соприкасается с лучами. Именно он несет ответственность за энергетический баланс организма. Он не только помогает формировать и укреплять костную ткань, но и делает более выносливой иммунную систему и мышечную ткань, справляется с воспалениями и способствует росту клеток.

Читайте нас также:
#солнце
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 545
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 350
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 530
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 461

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 13
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 27
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 43
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 65
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 53
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 84
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 13
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 27
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео