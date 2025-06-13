Румяна для зрелой кожи: какие выбрать после 50 лет, чтобы выглядеть молодо

Румяна — важный элемент в макияже для зрелой кожи, позволяющий освежить лицо и вернуть ему яркость. Однако нужно быть аккуратными — не все цвета и текстуры способны это сделать.

Светлая кожа

Для женщин со светлой кожей подойдут коралловые и персиковые оттенки. Они придают коже нежное сияние и освежают облик. Такие цвета не создают резкого контраста и прекрасно подходят для дневного и вечернего макияжа.

При этом стоит избегать ярко-оранжевых румян. Они могут выглядеть неестественно и иногда придают коже болезненный вид. Оранжевые тона могут также подчеркивать недостатки, например неровности кожи.

Коричневые румяна и бронзаторы также лучше не использовать. Эти оттенки могут утяжелять контур лица. Вместо этого лучше выбирать более легкие и теплые цвета.

Если вы предпочитаете холодные оттенки, выбирайте розовые или мягкие лиловые румяна. Эти цвета освежают.

Темная кожа

Для обладательниц темной кожи подходит терракотовый цвет с красным оттенком. Он естественным образом оживляет цвет лица и создает эффект здоровой кожи.

Оттенки ягодный и винный также будут хорошим выбором для темной кожи. Эти цвета создают яркий акцент и добавляют глубину образу. Ягодные тонкие оттенки делают образ более игривым.

Яркие красные румяна стоит избегать. Они могут лишь подчеркнуть тусклость зрелой кожи и создать эффект усталости. Лучше выбрать более мягкие и глубокие тона, которые не акцентируют внимание на недостатках.

Румяна с шиммером

Румяна с шиммером добавляют лицу сияние. Однако важно не покупать продукты с крупными блестками. Они могут подчеркивать неровную текстуру зрелой кожи. Лучше отдавать предпочтение средствам с мелким шиммером, которые создают легкий и натуральный блеск.

Текстура румян

Пудровые румяна могут забиваться в морщины и подчеркивать их. Кроме того, порошковые средства часто пересушивают кожу.

Жидкие и кремовые румяна добавляют сияние и создают шелковистый эффект. Мягкие текстуры скрывают мелкие недостатки и придают лицу свежесть.

Как наносить жидкие и кремовые румяна

Если у вас румяна с аппликатором, то используйте его после нанесения тонального средства. Сделайте 2-3 нажатия на высокие точки щек и аккуратно растушуйте плоской кистью кабуки (короткая с густыми ворсинками).

Если ваш продукт находится в баночке, возьмите немного средства на плоскую кисть. Нанесите его на яблочки щек и аккуратно подтяните к скулам. Очень важно не располагать румяна ниже впадин щек. Это может сделать черты лица более тяжелыми и опустить их ниже.