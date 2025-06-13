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Супруга Александра Петрова показала кадры с крещения сына 0 313

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
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Супруга Александра Петрова показала кадры с крещения сына

На таинство пригласили лишь самых близких.

Александр и Виктория Петровы тайно поженились в 2023 году. Актер уверял, что это была любовь с первого взгляда. Позже пара сыграла пышную свадьбу, пригласив на церемонию множество звезд.

В минувшем апреле избранница подарила супругу первенца. Мальчика назвали Федором. Пара наслаждается статусом родителей и проводит много времени вместе с новорожденным. Семейными буднями Виктория активно делится в социальных сетях.

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На этот раз в личном блоге она рассказала о крещении сына, опубликовав снимок, сделанный во время знаменательного события. Таинство прошло в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. На крещение малыша пригласили лишь самых близких.

На трогательных кадрах молодая мама, одетая в целомудренный белый наряд, держит на руках спящего наследника. Отца мальчика на снимке нет.

Показала Виктория и еще одно фото, сделанное этим летом. Она опубликовала в личном блоге селфи с Александром, снятое в лифте. На нем артист с улыбкой приобнимает жену, пока та позирует для фотографии, демонстрируя отличную фигуру, которую удалось вернуть после родов в удивительно короткие сроки.

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