Супруга Александра Петрова показала кадры с крещения сына

Александр и Виктория Петровы тайно поженились в 2023 году. Актер уверял, что это была любовь с первого взгляда. Позже пара сыграла пышную свадьбу, пригласив на церемонию множество звезд.

В минувшем апреле избранница подарила супругу первенца. Мальчика назвали Федором. Пара наслаждается статусом родителей и проводит много времени вместе с новорожденным. Семейными буднями Виктория активно делится в социальных сетях.

На этот раз в личном блоге она рассказала о крещении сына, опубликовав снимок, сделанный во время знаменательного события. Таинство прошло в храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. На крещение малыша пригласили лишь самых близких.

На трогательных кадрах молодая мама, одетая в целомудренный белый наряд, держит на руках спящего наследника. Отца мальчика на снимке нет.

Показала Виктория и еще одно фото, сделанное этим летом. Она опубликовала в личном блоге селфи с Александром, снятое в лифте. На нем артист с улыбкой приобнимает жену, пока та позирует для фотографии, демонстрируя отличную фигуру, которую удалось вернуть после родов в удивительно короткие сроки.