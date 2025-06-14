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День отца 2025: 15 идей интересных и полезных подарков для папы 0 247

Люблю!
Дата публикации: 14.06.2025
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День отца 2025: 15 идей интересных и полезных подарков для папы
ФОТО: Freepik

Выбирая подарок, важно учесть не только возраст, но и интересы и стиль жизни папы.

15 июня во всем мире отмечают День отца и это отличный повод выразить свою любовь, благодарность и уважение к самому родному человеку. Выбирая подарок, важно учесть не только возраст, но и интересы и стиль жизни папы. Издание РБК-Украина собрало 15 универсальных идей, среди которых найдется что-то особенное для каждого родителя.

Качественный кошелек

Стильный кожаный кошелек - практичный и солидный подарок. Он подходит как молодому папе, так и опытному семьянину. Такой аксессуар всегда пригодится и будет приятно напоминать о дарителе.

Многофункциональные часы

Современные часы с несколькими функциями станут отличным подарком для активного мужчины. Они подойдут и для офиса, и для путешествий. Особенно оценят их папы, которые следят за временем и стилем.

Беспроводные наушники

Идеально для пап, которые любят слушать музыку, подкасты или вести разговоры в дороге. Современные модели имеют удобную посадку и хорошее качество звука. Это - сочетание функциональности и комфорта.

Набор для барбекю

Мужчины, которые любят готовить на огне, оценят такой подарок. В набор могут входить щипцы, решетка, лопатка и даже специи. Это не просто инструменты, а средство для проведения времени с семьей.

Электробритва или триммер

Для ухода за внешностью - то, что надо. Такой подарок подходит и для пап, которые носят бороду, и для тех, кто ежедневно бреется. Выберите надежный бренд и функциональную модель.

Качественная термочашка

Удобно брать в дорогу или на работу. Сохраняет температуру напитка долгое время - горячий кофе или прохладную воду. Это забота, которая будет ощущаться каждый день.

Персонализированная ручка

Подарок для папы, который ценит стильные мелочи. Именная гравировка добавляет индивидуальности. Хорошо подходит для тех, кто работает в офисе или подписывает важные документы.

Элегантный ремень

Кожаный ремень - вечная классика в мужском гардеробе. Он подходит и к костюму, и к джинсам. Качественный аксессуар всегда нужен.

Набор для ухода за бородой

Идеально для бородачей. В комплекте могут быть масла, щетки, бальзамы. Такой подарок помогает сохранять опрятный вид и приятный аромат.

Абонемент в спортзал или бассейн

Для активных пап или тех, кто хочет начать заботиться о себе. Спорт - это здоровье, энергия и хорошее настроение. Это также стимул к новым целям.

Именная книга или коллекционное издание

Для тех, кто любит читать и коллекционировать. Можно подарить классическую литературу, мемуары или книгу по хобби. Именное посвящение добавляет особенности.

Компактный набор инструментов

Подойдет мужчине, который любит что-то чинить или мастерить. Все под рукой и в одном месте. Очень полезный набор в каждом доме.

Путешествующий рюкзак или дорожная сумка

Для папы, который часто путешествует или ездит в командировки. Удобная, прочная и стильная вещь. Выбирайте модели с продуманным дизайном.

Стильная футболка или рубашка с принтом

Особенно, если на ней написано "Самый лучший папа". Такой подарок - одновременно практичный и трогательный. Можно подобрать фасон и размер индивидуально.

Ежедневник или планер

Для организованных и целеустремленных родителей. Он поможет планировать дела, фиксировать мысли и достигать целей. Хороший вариант для начала нового этапа.

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