Гениальный способ сделать куриные шашлычки в 10 раз вкуснее

Когда наступает лето, большинство людей открывает шашлычный сезон. Все мы привыкли к тому, чтобы использовать для этого свиную шею, но иногда стоит сделать исключение. Особенно, когда существует куриное мясо.

Тем более, что к ней существует идеальный вариант маринада — с ярким вкусом, легкой остротой и небольшой кислинкой, пишет Parade.

Как приготовить куриный шашлычок в лимонно-йогуртовом маринаде

Этот летний маринад наверняка станет вашим любимым: он делает курицу ароматной, сочной, сливочной, пикантной и яркой — именно такой, какой должна быть курица на гриле. Основа суперпростая: натуральный йогурт, немного свежих ароматных ингредиентов, ваши любимые специи и целый лимон. И всё!

Маринад готовится буквально за пару минут в блендере или кухонном комбайне. Вам понадобятся: несколько зубчиков чеснока, одна маленькая луковица, один халапеньо (можно удалить семена, если не хотите сильно остро), около стакана натурального йогурта, специи (зира, копчёная паприка, чили, соль и перец отлично подойдут) и один целый лимон (вместе с цедрой). Лимон придаёт яркую цитрусовую нотку, которая отлично сочетается с кремовой текстурой йогурта и лёгким дымком от гриля.

Взбейте всё до однородности и залейте курицу маринадом. (Можно использовать бёдра, грудки, голени или нарезать мясо кусочками для шашлыков). Замаринуйте курицу в холодильнике примерно на час. Если вы используете деревянные шпажки, обязательно замочите их в воде минимум на 30 минут, чтобы они не сгорели на гриле. Если вы часто готовите шашлычки, стоит подумать о покупке металлических шпажек.

Жарьте курицу на среднем огне, периодически переворачивая, до полной готовности и лёгкой золотистой корочки. Сахара из лимона и лука немного карамелизуются, образуя аппетитную корочку. Перед подачей можно сбрызнуть мясо лимонным соком, чтобы усилить вкус.