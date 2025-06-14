Особая тактика флирта: она гарантирует вам успех на первом свидании

Существует много разных тактик, как поймать на крючок потенциального романтического партнера уже на первом свидании. Для некоторых из них дают чуть ли не стопроцентную гарантию. Китайские ученые назвали еще одну такую.

Исследователи из Южно-Китайского педагогического университета утверждают, что узнали практически беспроигрышную тактику флирта для тех, кто мечтает найти пару. Если у вас есть такое желание, попробуйте проверить ее на практике.

Итак, в чем же заключается эта удивительная тактика? Оказывается, для успешного флирта достаточно всего лишь попросить о помощи своего возлюбленного или возлюбленную. Авторы работы называют такую стратегию привлечения партнера эффективной.

Между тем просить о помощи можно разными способами, от этого тоже зависит успех. Исследователи оценили два способа. Один из них — «ориентированный на автономию», когда вы просите кого-то поруководить собой. Другой — «ориентированный на зависимость», когда вы просите кого-то сделать что-то за вас. Для успешного флирта, по мнению исследователей, важен именно второй, «зависимый» способ.

«Это исследование показало, что просьба о помощи, ориентированная на зависимость, может эффективно передавать романтические интересы, а также легко и правильно считываться потенциальным партнером», — пишет Daily Mail со ссылкой на авторов работы, результаты которой были опубликованы Journal of Personality and Social Psychology.

Всего исследователи провели девять экспериментов с участием более 2,5 тысячи человек. Они включали как гипотетические сценарии, так и реальные взаимодействия между участниками.

Например, в одном эксперименте добровольцам предложили одним из двух способов попросить о помощи в решении повседневных задач — покупке книжного шкафа, планировании маршрута путешествия, выборе бутылки вина и ремонте неисправного устройства. В другом эксперименте участников просили оценить сценарий, в котором потенциальный партнер просил о помощи разными способами, а затем оценить свой интерес к этому человеку.

Проанализировав результаты, ученые пришли к следующему выводу: просьба к кому-то сделать что-то для вас может стать романтическим сигналом и, что немаловажно, увенчаться успехом. Участники, которые оказывали помощь, проявляли больший романтический интерес к тем, кто просил их что-то сделать для них, а не просто дать указания.

Важно только не забывать о мере и аппетитах, иначе своей просьбой можно, наоборот, оттолкнуть человека.