Роскошные и густые: 5 лайфхаков для удлинения ресниц

Древние косметологи использовали пасту из навоза и других ингредиентов, чтобы ресницы их королевских покровителей выглядели длиннее, гуще и соблазнительнее. В настоящее время на рынке существует множество безопасных (и не содержащих навоза) продуктов, предназначенных для увеличения длины ресниц. С правильными продуктами и несколькими полезными советами ваши глаза будут выглядеть совершенно очаровательно.

Создайте оптическую иллюзию

До туши для ресниц женщины обычно делали свои ресницы длиннее и гуще, слегка смазывая их касторовым маслом или вазелином. Добавленная смазка делала их ресницы темнее, а изменение цвета давало иллюзию длины и толщины. Создание быстрой и легкой иллюзии все еще работает, но вместо вазелина используйте подводку для глаз.

Очень тонкая полоска подводки для глаз, нанесенная на линию ресниц, добавит размер вашим ресницам и сделает их более заметными. Это обман, но отличный, если вы предпочитаете более естественный вид или вам просто не нравится ощущение туши для ресниц.

Вот еще одна оптическая иллюзия, которая вам понравится. Если у вас светлые или каштановые волосы и вы используете коричневую тушь для ресниц, сделайте темнее. Изменение цвета сделает ваши ресницы более длинными и объемными. Другой вариант – дать вашей коричневой туши высохнуть, а затем нанести второй слой на нижнюю сторону (сторону крышки) кончиков ресниц. Вы удлините ресницы немного больше, без особого риска образования комков.

Используйте грунтовку для ресниц

Грунтовка для ресниц наносится перед тушью. Она фактически добавляет волокна к вашим индивидуальным ресницам, удлиняя и утолщая их. Грунтовка также создает гладкий подшерсток, который лучше удерживает тушь, поэтому вы, как правило, используете меньше и все равно получаете лучшее покрытие. Некоторые туши для ресниц включают в свои рецептуры ингредиенты, подобные грунтовке, но вы можете предпочесть более чистый вид двухэтапного процесса: удлинитель (грунтовка), а затем тушь для ресниц.

Купите правильную удлиняющую тушь для ресниц

Тушь для ресниц сильно изменилась за последние несколько лет. Существуют формулы, разработанные специально для удлинения, в отличие от универсальных продуктов или тех, которые предназначены для отличной работы по увеличению объема ресниц. При оценке любого средства для туши для ресниц не забудьте проверить аппликатор.

Ищите аппликатор, который поднимет, отделит и покроет каждую отдельную ресницу, не склеивая и не создавая жирных, фальшивых ресниц. Близкие щетинки обычно означают формулу, предназначенную для увеличения объема, в то время как более широко расположенные щетинки эффективны для разделения и увеличения длины ресниц.

Используйте более одной туши для ресниц

Это может показаться излишним, но это действительно работает. Если некоторые средства для туши специально разработаны для удлинения ресниц, а другие более эффективны для увеличения объема, универсальная тушь делает и то и другое.

Этот универсальный подход может оказаться не таким эффективным, как использование сначала объемной туши для ресниц, а затем удлинителя. Экспериментируйте с различными продуктами по отдельности и в сочетании. Это лучший способ найти правильный образ для вас.

Используйте щипцы для завивки ресниц

Щипцы для завивки увеличивают естественный изгиб ваших ресниц, делая их длиннее даже без макияжа. В зависимости от того, насколько прямые ваши ресницы от природы, результаты могут быть впечатляющими. Если вы используете щипцы и косметику, наклон вверх установится и будет держаться в течение нескольких часов.

Эти инструменты выглядят как орудия пыток, но на самом деле к ним легко привыкнуть и они безопасны в использовании. Как только вы освоитесь, попробуйте разогреть бигуди (совсем немного) с помощью фена. Вы получите приподнятые, изогнутые ресницы, которые будут держаться весь день.