6 вещей, на которые не стоит тратить время летом

Ах, лето... Долгие вечерние прогулки, поездка к морю, отдых у дачного бассейна, самокат и много мороженого каждые выходные. Планов может быть много, и нужно проследить за тем, чтобы тебе ничего не мешало, пишет Heroine.

Вот несколько вещей, которых стоит избегать этим летом.

1. Люди, которые портят тебе настроение

Худший способ провести лето – сутками напролет находиться рядом с людьми, которые вызывают у тебя только негативные эмоции. Подумай о том, как часто твои друзья заставляют тебя чувствовать себя ненужной или виноватой в чем-то, на что объективно нет причин. Избавляйся от любого токсического воздействия, которое не может быть полезным ни для кого из людей.

2. Социальные сети

Заодно сделай перерыв и немного отключись от социальных сетей. Выключи все пуш-уведомления и отложи телефон в сторону. Перестань делать фотографии, которые сгорят через 24 часа, а ты о них больше и не вспомнишь.

Сосредоточься на происходящем и постарайся сохранить текущий момент в памяти твоего мозга, а не телефона. А после того как твой небольшой отпуск закончится, проверь свои подписки – кто из этих людей никак не вдохновляет тебя на развитие и творчество?

3. Обиды на погоду

Ты запланировала субботний пикник с подругами в парке, но дождь вдруг испортил все планы? Сохраняй позитивный взгляд на вещи, вместо того чтобы отчаиваться, что отдых откладывается. Подумай о том, что вы еще можете сделать, даже если погода не способствует прогулке.

Летом могут быть и другие дни – когда на градуснике уже не хватает шкалы из-за палящего солнца. Не стыдись того, что ты проводишь целый день дома у кондиционера, ведь совсем не обязательно каждый летний выходной тратить на какую-то физическую активность. Заодно ты можешь перенести обед с подругами прямо в свою квартиру, предложив им вместе приготовить что-то необычное.

4. Импульсивные траты

Тот факт, что у тебя ограниченный бюджет, не должен мешать веселью. Внимательно просмотри список лайфхаков, которые позволяют экономить в путешествиях, и заранее планируй, как будут распределяться деньги в поездках.

Совсем не обязательно нанимать профессионального фотографа, если вы вместе с друзьями самостоятельно можете создавать креативные пространства и образы. А если хочешь ярких кадров и впечатлений – договаривайся с блогерами в твоем городе, которым так же нужны необычные съемки для своих профайлов. Это позволит тебе и завести новые знакомства, и заодно разбавить свою инста-ленту.

5. Ожидание, пока друзья освободятся

Если ты уже придумала, куда хочешь сходить и съездить, и все, что осталось – дождаться, пока партнер или друзья освободятся, лучше следуй своим планам сама. Тебе необязательно постоянно быть рядом с кем-то, чтобы получить удовольствие от происходящего. Кроме того, ты всегда сможешь поделиться с ними впечатлениями позже.

6. Дела, которые тебя не воодушевляют

Лето не продлится вечно, так что каждая минута крайне важна. Старайся не забивать ежедневник планами, которые не приносят тебе удовольствия. Если ты не любишь шашлыки, отказывайся от приглашений, либо оговаривай, что приедешь совсем ненадолго. Хочешь в пятницу немного побыть одна? Позволь себе это и не переживай о том, что твоя социальная жизнь стала казаться скудной.