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Голливудская звезда Брэд Питт займется выпуском необычной льняной одежды 0 219

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2025
Kleo
Голливудская звезда Брэд Питт займется выпуском необычной льняной одежды

Брэд Питт прославился благодаря актерским работам, но после расставания с Анджелиной Джоли решил заняться и другим бизнесом. Например, в 2019 году он создал собственный бренд в соавторстве с модельером Сат Хари – God’s True Cashmere. Причем изюминка в том, что Сат не только дизайнер, но и целительница.

В этом году Брэд Питт запустил новую коллекцию God’s True Linen. Особенностью линейки является материал: вся одежда изготовлена из экологически чистого биоразлагаемого льна, который обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а также полностью гипоаллергенен. Уже в июне увидит свет первая капсула. Это унисекс-вещи, выполненные в природных пастельных оттенках: кремовый, небесно-голубой, зеленый и желтый.

"Эта коллекция яркая, вдохновляющая и добавляет бренду новое измерение. Лен кажется естественным продолжением нашей идеи: работать исключительно с натуральными волокнами с приятными свойствами и текстурами", – поделился Брэд Питт.

God’s True Cashmere с момента запуска завоевал внимание нестандартным видением дизайна. Все изделия бренда отличаются деталями: рубашки изготовлены из кашемировой пряжи, а пуговицы инкрустированы драгоценными камнями. Кроме того, каждая пуговица на изделиях пришита в соответствии с положением чакр или энергетических центров тела. Эту идею подала Сат Хари.

Стоить удовольствие будет недешево – например, майка обойдется не дешевле пятисот долларов. Цены обусловлены и качеством, и "волшебными" свойствами одежды.

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