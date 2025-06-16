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Держись подальше: каких контактов в рабочей среде стоит избегать 0 423

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Держись подальше: каких контактов в рабочей среде стоит избегать

Сотрудники с зависимостями и чрезмерными амбициями могут вредить общему делу.

Эксперт: Мария Манина, психолог

Например, человек, у которого есть какие-либо зависимости, и он сам себе на самом деле не принадлежит. Это могут быть вещества, алкоголь, азартные игры. Такой человек весь рабочий день думает не о том, как быть частью команды или как улучшить бизнес, он думает о том, как соединиться со своей зависимостью.

Следующее: чрезмерные личные амбиции. Когда человек сильно зациклен на себе, тогда его бизнес-решения в силу именно своей выгоды могут вредить общему делу и предприятию. Он игнорирует мнения своих коллег, партнёров. Важно, чтобы амбиции были разумными и не застилали глаза человеку».

Источник: woman

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