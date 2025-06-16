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Эффективные методы борьбы с перхотью: что работает, а что — нет 0 236

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Эффективные методы борьбы с перхотью: что работает, а что — нет

Перхоть – состояние, при котором на волосах появляются сухие белесые частички. Появление перхоти не вредит здоровью и не провоцирует другие заболевания, однако само по себе ее наличие – фактор, который может испортить настроение и снизить самооценку. Разбираемся, что действительно помогает бороться с перхотью, а что только усугубляет проблему.

Откуда берется перхоть и чем она плоха

Чаще всего появление перхоти связывают с деятельностью грибка, живущего на коже. Но шелушение может возникнуть и из-за других причин, например, обострения экземы, использования неподходящих уходовых средств, а еще стресса или болезней. Считается, что перхоть чаще встречается у мужчин, но столкнуться с ней могут люди любого пола и возраста.

Появление перхоти серьезно снижает качество жизни. Человек, столкнувшийся с перхотью, особенно в случаях, когда она очень хорошо заметна, может пойти на многое, чтобы избавиться от нее. В ход идут не только зарекомендовавшие себя средства, которые помогают убрать проблему, но и сомнительные подходы, от которых лучше отказаться.

5 способов, которые помогут убрать перхоть

Обычно люди пытаются справиться с перхотью самостоятельно, не обращаясь за решением к врачу. В некоторых случаях убрать ее своими силами вполне реально, но бывает и так, что без помощи специалиста не обойтись. И вот, что можно попробовать.

1. Сменить шампунь

Часто причиной появления перхоти оказывается неподходящий шампунь, например, тот, который сильно сушит кожу головы. Иногда оказывается достаточно просто прекратить пользоваться обычным средством и заменить его на другое – мягкие шампуни как правило подходят для ежедневного использования, о чем будет указано на упаковке.

2. Начать мыть голову специальным шампунем

В состав шампуня, предназначенного для борьбы с перхотью, могут быть добавлены особые компоненты. Среди возможных вариантов – деготь, который замедляет процесс отмирания клеток кожи головы, салициловая кислота, убирающая отшелушивание и жирность кожи, пироктон оламин, действие которого направлено на грибок, провоцирующий появление перхоти.

3. Попробовать эфирные масла

Хорошо себя зарекомендовали в борьбе с перхотью масло чайного дерева, а также кокосовое масло – они обладают противомикробными свойствами. Первое рекомендуют разбавлять перед использованием, чтобы избежать раздражения кожи, а второй можно наносить рафинированным без разбавления.

4. Убрать укладочные средства

Фактором, провоцирующим появление перхоти, может стать злоупотребление средствами для стайлинга и укладки. Если воск, гель, лак для волос присутствуют на волосах всегда или почти всегда, можно попробовать пользоваться ими реже или совсем убрать.

5. Массаж кожи головы

Рассчитывать только на один массаж в процессе борьбы с перхотью не стоит, но эта процедура может стать полезной при использовании вместе с подходящим шампунем. Можно массировать кожу во время мытья – для этого пригодится специальная силиконовая расческа - а можно и после него. Эта процедура улучшает кровообращение, а также стимулирует процесс отшелушивания.

Почему перхоть может оставаться

В некоторых случаях всех этих мер может для борьбы с перхотью оказаться недостаточно. Такое может случиться, если делать масляные маски слишком часто, повысив жирность головы и волос, что спровоцирует избыточный рост микроорганизмов, а не уничтожит их.

Другая причина – неправильное использование средства. Инструкции по применению оказываются на упаковке, важно следовать рекомендациям, чтобы добиться эффекта. Кроме того, шампунь может не подойти именно вам, даже в том случае, если он убрал проблему у знакомого.

В том случае, если перхоть не исчезает, лучше посоветоваться с врачом, а не соглашаться на сомнительные средства, например, мытье головы бытовой химией или содой. Специалист разберется в причинах шелушения и назначит подходящий уход.

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