Как избавиться от навязчивых мыслей: простые психологические техники

Когда нежелательные идеи словно мячики, отскакивают и возвращаются вновь и вновь, – это мешает сосредоточиться, вызывает беспокойство и тревогу. Полностью избавиться от негативных мыслей невозможно. Психологи предлагают эффективные методы, как им противодействовать.

Когда нежелательные идеи словно мячики, отскакивают и возвращаются вновь и вновь, – это мешает сосредоточиться, вызывает беспокойство и тревогу. Полностью избавиться от негативных мыслей невозможно. Психологи предлагают эффективные методы, как им противодействовать.

Помечайте навязчивые мысли

Это помогает отделить их от реальной жизни. Не принимайте каждую мысль всерьез. Замечайте, сколько негативных идей у вас возникает ежедневно и какое отношение они вызывают. Постепенно научитесь считать их глупыми и незначительными, игнорируйте и отпускайте.

Направляйте внимание на другие действия

При появлении навязчивой мысли главное понимать, что вы делаете после нее. Например, если возникает идея о причинении вреда, вспомните о своей заботе и желании защитить близких. Осознайте, что мысли появляются внутри вас, но они не обязательно требуют негативных действий. Переключайтесь на позитив.

Отделитесь от навязчивых мыслей

Этому способствует техника визуализации. Представьте навязчивые идеи как мимолетные образы, например облако, проплывающее мимо, надпись на песке, смытая волной. Такая практика помогает осознать их временный характер и не зацикливаться на негативе.

Подключайтесь к своим чувствам

Чтобы сосредоточиться на текущем моменте, выполните упражнение «5-4-3-2-1»:

Назовите пять вещей, которые вы видите.

Потрогайте четыре предмета.

Услышьте три звука.

Понюхайте два запаха.

Попробуйте один вкус.

Это отвлекает от навязчивых мыслей, снижает тревогу, возвращает сознание к окружению.

Соблюдайте регулярность

Планомерные занятия приводят к стойкому результату. Когда навязчивая мысль появляется, помните, что она – лишь образ в уме, а не команда к действию. Регулярное развитие внимательности помогает контролировать свои реакции и улучшает эмоциональное состояние.