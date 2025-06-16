Baltijas balss logotype

Как выбрать купальник, который подчеркнет вашу фигуру 0 268

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Как выбрать купальник, который подчеркнет вашу фигуру

Лето – время отдыха, солнца и стильных образов. Но каждая женщина знает, что выбор идеального пляжного наряда – задача не из легких. Хочется, чтобы купальник не только нравился визуально, но и подчеркивал достоинства фигуры, скрывал возможные нюансы и позволял чувствовать себя уверенно.

На что обратить внимание при выборе? Как правильно подобрать модель под особенности тела? Какие фасоны актуальны в этом сезоне? Давайте разберемся, чтобы ваш пляжный образ был не только эффектным, но и комфортным.

Как определить свой тип фигуры

Первый шаг к идеальному выбору – понимание, какие формы нужно подчеркнуть, а какие – сбалансировать.

  • Песочные часы – сбалансированные пропорции, выраженная талия. Практически все модели сидят идеально.

  • Груша – узкие плечи, широкие бедра. Лучше выбирать лиф с дополнительным объемом, например, с рюшами, и лаконичные плавки.

  • Яблоко – мягкие очертания без выраженной талии. Хороший вариант – модели с высокой посадкой, утягивающими вставками.

  • Прямоугольник – одинаковая ширина бедер и плеч, слабовыраженная талия. Подойдут купальники с ремешками на талии и драпировками.

  • Перевернутый треугольник – широкие плечи, узкие бедра. Оптимальный выбор – акцент на нижнюю часть, например, плавки с завязками или яркими принтами.

kak-vybrat-kupalnik.jpg

Какой фасон выбрать

Чтобы купальник женский выглядел идеально, важно учитывать его крой и детали.

  • Слитные модели – хорошо корректируют фигуру, визуально стройнят, создают эффект вытянутого силуэта.

  • Бикини – универсальный вариант, особенно для обладательниц стройного тела.

  • Танкнини – идеальный компромисс между комфортом и стильным внешним видом, подходит для любой фигуры.

  • Монокини – асимметричные вырезы делают фигуру выразительной, создавая иллюзию тонкой талии.

Цвета и принты

Правильная расцветка способна творить чудеса.

  • Темные оттенки стройнят, особенно в зонах, которые хочется скорректировать.

  • Яркие цвета и принты привлекают внимание, делая акцент на нужных местах.

  • Вертикальные полосы визуально вытягивают силуэт.

  • Диагональные узоры придают фигуре динамику, создавая баланс.

Как правильно подобрать размер

Одна из самых распространенных ошибок при выборе купальника – неправильное определение размера.

  • Лиф не должен давить или провисать. Если бюстгальтер оставляет следы от лямок или сдавливает грудь, значит, он мал. Если не держит форму и топорщится – велик.

  • Плавки должны сидеть комфортно. Они не должны сдавливать кожу, создавая некрасивые складки, но и не должны сползать при движении.

  • Учитывайте эластичность ткани. Некоторые материалы растягиваются при намокании, поэтому важно выбирать модели, которые сохраняют форму даже после долгого контакта с водой.

kup2.jpg

Дополнительные советы по выбору

  • Обратите внимание на качество швов. Они должны быть ровными, без торчащих ниток.

  • Выбирайте ткани с защитой от ультрафиолета. Некоторые материалы обеспечивают дополнительную защиту от солнечных лучей.

  • Тестируйте комфортность. Если купальник кажется неудобным при примерке, на пляже ситуация не изменится.

Читайте нас также:
#мода
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 548
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 351
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 533
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 22
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 37
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 52
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
1
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 1 73
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 57
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 90
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 22
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 37
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео