Когда проблема в голове: что такое психосоматика и как она лечится

Со времен Гиппократа известно о постоянной связи психического состояния человека с его соматическим, то есть телесным благополучием. Не секрет, что любое соматическое заболевание отображается на психоэмоциональном состоянии человека. Такая же зависимость работает в обратную сторону: психическое состояние человека влияет на его физическую активность и соматическое благополучие.

Эксперт: Эдуард Холодов, психиатр

Маскированная депрессия

Врач напомнил, что любая эмоция человека имеет отображение на телесном уровне. Существует целый класс «маскированных депрессий», когда депрессивная симптоматика проявляется исключительно в виде разнообразных соматических симптомов.

Пациент с «маскированной депрессией» не испытывает значительной подавленности, выраженного снижения настроения, но жалуется на «боль в груди» (кардиологический вариант), «боль в животе» (абдоминальный вариант), «головную боль» (цефалогический вариант депрессии) и так далее, рассказал Холодов.

— Как правило, такие пациенты в первую очередь обращаются к врачам общей практики: кардиологам, гастроэнтерологам, неврологам, теряют время и деньги, сдают массу анализов, проходят многочисленные дорогостоящие исследования, которые всегда оказываются безрезультатными, так как никакой соматической патологии у пациента не выявляется, — отметил специалист.

Травмирующий опыт из детства

По словам эксперта, нередко путь психосоматического больного к психиатру тянется годами. Хотя лечение данных патологий с помощью современных психотерапевтических методов и психофармакологии всегда эффективно помогает справиться с любым недугом в сжатые сроки. Доктор привел пример из собственной практики:

— Ко мне обратился взрослый мужчина 50 лет с жалобами на трудности с приемом пищи. На протяжении последних 15 лет он испытывает сложности с глотанием пищи. Он прошел многочисленные обследования у гастроэнтерологов и многих профильных врачей, которые только разводили руками, так как исследования выявили, что человек полностью здоров.

В беседе же с ним выяснилось, что трудности с глотанием он испытывает при любом психическом напряжении, даже при небольшом волнении. В процессе сбора анамнеза пациент вспомнил травмирующий случай из далекого детства: в возрасте 11 лет он подавился косточкой от рыбы и испытал панику, ужас, сильный страх смерти, который в последующем закрепился на подсознательном уровне. И теперь любой прием пищи (даже жидкой) тут же актуализирует тот травмирующий опыт из детства.

— Причем сам пациент не может в текущем моменте выявить очевидную взаимосвязь между детской травмой и фогофобией, которую он испытывает в настоящее время, так как вся эта ситуация развивается у пациента на подсознательном уровне, — объяснил Холодов. — В настоящее время пациент проходит психотерапию и лечение психофармакологическими препаратами. Его состояние значительно улучшилось, беспокоившие симптомы сгладились и практически ушли. Пациент с аппетитом принимает пищу.

Как это лечить

В большинстве случаев психосоматические заболевания лечатся при условии правильного и систематического подхода, заверил психиатр. Психотерапия часто является основным методом лечения психосоматических расстройств и может привести к значительному улучшению или полному исчезновению симптомов. Однако в некоторых случаях требуется медикаментозная поддержка для снижения тревожности или депрессивных состояний.

— Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний или факторов, которые могут усложнить лечение. Иногда необходимы длительное лечение и постоянная психотерапевтическая работа, — подчеркнул Холодов. — Поэтому, если у вас есть симптомы или подозрения относительно психосоматических расстройств, важно обратиться к врачу-психиатру для индивидуальной оценки и назначения оптимальной терапии.

В заключение эксперт посоветовал не бояться обращения к психиатру при размытой симптоматике и недомоганиях непонятного характера, особенно если они проявляются в течение нескольких лет, ведь ответ может быть гораздо проще, чем вы думаете, а путь к выздоровлению — короче.

Источник: vm