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Ни в коем случае не сажайте эти растения возле помидоров: урожай погибнет 0 325

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
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Ни в коем случае не сажайте эти растения возле помидоров: урожай погибнет
ФОТО: Freepik

Неудачно подобранные растения могут забирать у помидоров питательные вещества, затенять их или даже привлекать вредителей.

Успех выращивания помидоров зависит не только от ухода, но и от правильного выбора соседей для томатов. Неудачно подобранные растения могут забирать у помидоров питательные вещества, затенять их или даже привлекать вредителей. Издание Homes and Gardens предупреждает, с какими культурами помидоры лучше не соседствовать, чтобы избежать досадных ошибок.

Капустные

Капуста, брокколи, цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста и другие представители семейства капустных - не лучшие соседи для помидоров. Они являются так называемыми "тяжелыми потребителями" и истощают почву, забирая много воды и питательных веществ.

Помидорам же также нужны ресурсы для формирования плодов и роста, поэтому они могут оказаться "голодными". К тому же капустные растения обычно быстро растут и занимают много места, подавляя томаты. Из-за конкуренции томаты остаются мелкими и менее урожайными.

Картофель

Помидоры и картофель относятся к одному семейству пасленовых, но это вовсе не делает их совместимыми. Обе культуры имеют одинаковые потребности и борются за одни и те же питательные элементы в почве. В результате ни одна из них не развивается в полную силу.

Еще одна опасность - подверженность одинаковым болезням, в частности фитофторозу, который быстро распространяется. Если одно растение заражается, другое рядом легко подхватывает ту же проблему.

Кукуруза

На первый взгляд, кукуруза кажется нейтральным соседом, ведь также любит солнце и плодородную почву. Но она вырастает очень высокой и может затенять помидоры, не давая им достаточно света.

Обе культуры также активно потребляют питательные вещества, поэтому легко вступают в конкуренцию. Кроме того, кукуруза и помидоры привлекают одних и тех же вредителей - особенно гусеницу томатной плодожорки, которая уничтожает и кочаны, и томаты.

Фенхель

Фенхель часто высаживают в кулинарных огородах, но его соседство нежелательно для большинства овощей. Это растение обладает аллелопатическими свойствами - оно выделяет вещества, подавляющие рост других культур.

Помидоры - одно из тех растений, которые больше всего страдают рядом с фенхелем. Если посадить их рядом, томаты будут слабыми, с деформированными или отсутствующими плодами. Поэтому фенхель лучше выращивать отдельно, подальше от основных грядок.

Баклажаны

Баклажан, как и картофель, принадлежит к семейству пасленовых, поэтому имеет сходные потребности и проблемы, что и томаты. Обе культуры активно вытягивают питательные вещества из почвы, соревнуясь между собой.

Они также подвержены общим болезням, в частности фитофторозу, который легко переносится с одного растения на другое ветром, дождем или насекомыми. Такое соседство значительно повышает риск массового заражения.

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#дом #овощи
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