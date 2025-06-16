Обязательно сделайте это с пионами после цветения: простой совет для пышного цветения

Хотите, чтобы пионы следующего сезона были еще роскошнее? Воспользуйтесь действенными советами по уходу после цветения от садоводов.

Чтобы пионы не только повторили, но и превзошли свое цветение в следующем году, важно не забыть об одном простом, но эффективном уходе.

Как пишут эксперты по садоводству издания HouseDigest, важным уходовым шагом после того, как пион отцвел, является обрезка цветов.

Зачем обрезать цветы в пионах

После цветения важно, чтобы пион отдавал силы на развитие корней и закладки бутонов на следующий сезон.

Впрочем, если не обрезать увядшие цветы, пион может начать формировать семена, которые заберут часть энергии у корней.

Так что если хотите, чтобы пионы пышно зацвели в следующем году, обязательно обрезайте их после цветения.

Как обрезать пион

Обрезать пионы правильно совсем несложно. Стоит только соблюдать несколько простых правил:

Для обрезки используйте чистый, острый секатор.

Цветы нужно обрезать чуть ниже старого цветка, над первым набором полных здоровых листьев.

Ни в коем случае не удаляйте листья, поскольку они поддерживают здоровье растения благодаря фотосинтезу и сохраняют аккуратный вид растения.

Как ухаживать за пионами летом и осенью##

Опытные садоводы отмечают, что и за отцветшими пионами нужно ухаживать. Летом и осенью нужно не забывать поливать цветы (в засушливые дни – особенно обильно), но не допускать чрезмерной влажности почвы.

Зимой необходимо обязательно обрезать стебли пионов примерно на 2 сантиметра выше почвы, чтобы предотвратить гниение, распространение грибковых заболеваний и подготовить растение к повторному росту.

Также не забывайте о мульчировании.